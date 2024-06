„Ha változtathatnék valamit a múltamban, akkor ez mindenképp közötte lenne” – szülésélményeiről beszélt Kulcsár Edina

Kulcsár Edina a minap megadta a lehetőséget követőinek, hogy kérdéseket tegyenek fel neki Instagramon. Az influenszer válaszaiban egyebek mellett várandósságáról és gyerekeiről is beszélt, ahogyan azt is elárulta, férjével, G.w.M-mel mikor tervezik elmondani születendő kisfiuk nevét.

Egy követő arra volt kíváncsi, ha most is kislányuk lett volna, próbálkoztak-e volna még egyszer, hogy kisfiú legyen. Kulcsár erre azt válaszolta, hogy szerinte igen, próbálkoztak volna.

Valaki azt kérdezte az egykori szépségkirálynőtől, gyerekeit természetes úton vagy császármetszéssel hozta világra.

„Persze az a lényeg, hogy a baba biztonságban és egészségesen szülessen meg, úgyhogy ezzel szoktam magam nyugtatni” – tette hozzá.

Négy gyerek nem túl sok aggódás? – kérdezte egy követő, amire Kulcsár így válaszolt:

A négy gyerek számomra minden! Rengeteget kell velük foglalkozni, ez tény, de én az anyaságnak szenteltem az életem. Persze ez nem azt jelenti, hogy semmi mással nem foglalkozom, mert szeretek dolgozni is, és ez is a gyerekeimet szolgálja, hiszen egyrészről azért dolgozik az ember, hogy mindent meg tudjon adni a gyermekeinek, másrészről ez egyfajta példamutatás is szerintem

Arra a kérdésre, hogy hogy bírja a várandósságot ennyi gyerek mellett, Kulcsár Edina azt felelte,

„Nem tartozom a pihenős kismamák csoportjába. Mindent ugyanúgy csinálok, mintha nem is lennék várandós. 1-2 hete még fociztam is a gyerekekkel. Nyilván lehetetlen lenne csak úgy gondolni egyet, és lefeküdni aludni, vagy csak úgy feküdni, és semmit nem csinálni. Na számomra például ez a luxus. Vagyis csak lenne” – mondta, és hozzátette, akkor szokott csak néha lefeküdni, amikor legkisebb gyerekét, Amarát altatja, mert a kislány jobban alszik, ha érzi anyja közelségét.

Családjuk további bővüléséről Kulcsár azt mondta, nem tudná jószívvel egyértelműen kijelenteni, hogy nem szeretne több babát, ez „rengeteg mindennek a függvénye”.

Az tuti, hogy ha lesz/lenne is, most egy kis szünetet kell tartani. Rengeteg tervünk született Márkkal, amiket szeretnénk megvalósítani, és két ilyen picikével is nehéz lesz megugrani ezeket, nemhogy még plusz eggyel, meg hát ott van a négy nagyobb gyermekünk is.