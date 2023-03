Ben Affleck elárulta, miért volt fancsali az ábrázata a Grammy-gálán

Az is kiderült, miről sugdolóztak Jennifer Lopezzel.

Februárban a 24.hu-n is beszámoltunk róla, hogy Ben Affleck felesége,Jennifer Lopez oldalán vett részt a Grammy-gálán, ahol több felvétel is készült róla, melyeken úgy tűnt, nem éppen élete buliján vesz részt. A színész most egy friss interjúban beszélt arról, hogy egyáltalán nem érezte rosszul magát a díjátadón, csupán váratlanul érte, amikor a műsorvezető, Noah Trevor melléjük ült le konferálni a show egy adott pontján.

Látszódtunk a kamera képében, de nem tudtam, hogy megy a felvétel. Odahajoltam a nejemhez, és azt mondtam neki: »Amint elindul a felvétel, arrébb húzódom tőled, és hagyom, hogy Trevor mellett ülj«. Erre azt mondta: »Rohadtul ne merészelj itt hagyni«. Ez egy ilyen férj és feleség közti dolog

– magyarázta Affleck, hozzátéve, hogy ez a felesége munkahelyi bulija volt.