Tóth Gabi megmutatta, hol fognak új életet kezdeni – fotók

Az énekesnő több részletet is megosztott új otthonukról.

Tóth Gabi néhány hónappal ezelőtt mondta el, hogy vélhetően valóra válik régi nagy vágya, miszerint a Dunakanyarba költözzön a családjával. Az énekesnő annyira hitt a költözésben, hogy lányát Hannarózát is abba a városba íratta óvodába, ahol kiszemelték az otthonukat – írja a Blikk.

Megmagyarázhatatlan erő húz vissza a vidéki lét felé, és lelki szemeim előtt már csak egy olyan kép lebeg, hogy egy szép téli délelőtt én játszom Hannival a vidéki házunk nappalijában, az ablakon át látni a havas tájat, a kandallóban ropog a fa, és Krauszom készíti az ebédet… Ezt most nagyon szeretném, úgyhogy drukkoljatok, hogy jövőre már így ünnepelhessem a születésnapomat

– mondta az énekesnő.

Tóth Gabi korlátozott ideig megtekinthető Instagram-történetéből most arra lehet következtetni, hogy már el is költöztek az új házba. Az énekesnő fotót is mutatott, melyen virágzó cseresznyefák látszanak a háttérben.

Új kezdet, új otthonunk

– olvasható a posztban, amelynek többi képkockáin további részleteket osztott meg a házról és a szomszédjukról is.