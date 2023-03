Liptai Claudia az új talkshow-járól: Korábban is próbáltak meggyőzni, hogy nyitnom kéne az online tér felé, de nagyon féltem tőle

Pénteken indul Liptai Claudia új talkshow-ja, a Nő a tét, ami a Sláger FM YouTube és podcast csatornáin fut majd. A műsorvezető a Blikknek árulta el, hogy korábban is javasolták már neki, hogy vesse meg a lábát az online térben, de sokáig úgy gondolta, nem lenne képes ilyen típusú műsorokat vezetni.

–mondta a lapnak Liptai, aki végül néhány hónappal ezelőtt egyetlen éjszaka alatt gondolta meg magát, az online műsorkészítési ambícióit pedig a Sláger FM is támogatta.

Jelenleg három feladat köt le: az önálló estemet előkészítése, a Centrál Színházban vállalt szerepem és ez a műsor. Most »tiszta a terep«, erre is tudok összpontosítani, és ha kell, lemondok ezért tévés munkákról is. Maximalista típus vagyok, és a műsorkészítés nagyon bonyolult folyamat. Kicsit bánom is, hogy a legtöbb kollégával ellenben én nem a háttérből kezdtem a televíziózást, hanem mindjárt a képernyőn. Így minden egyéb munkát most tanulok