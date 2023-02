„Erkélyekre másztam be és Air Max cipőket vittem el” – korábbi zűrös időszakáról vallott Zámbó Krisztián

Hajdú Péter YouTube-os talkshow-jának vendége volt Zámbó Krisztián. Az énekes-celeb arról is mesélt, tinédzser éveiben elég komoly zűrökbe keveredett. Olyan emberekkel barátkozott, akikkel nagyon nem kellett volna.

Elég komoly brigádokba keveredtem az akkori alvilágban. A maffiától kezdve a robbantásokon át, minden volt. Lopkodtunk, meg betörtem egy lakásba, ilyesmi. Nem hoztam el komoly dolgokat. Inkább erkélyekre másztam be és bicikliket és Air Max cipőket vittem el. Be is vittek a rendőrök, vagyis ki-be járkáltam. Ezek nem is voltak igazi kihallgatások. Bevittek, rácsaptak a kezemre a rendőrök, aztán hazaküldtek.