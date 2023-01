Le akart húzni a csaló, végül összebarátkoztak

Az internetes csalások nagyot mennek az utóbbi években: van, amelyik nyereményjáték nyertesének hazud minket, valamelyik azt állítja, a bajba került gyerekünk kér pénzt és olyan is, amelyik egy soha nem ismert rokonról ír, aki ránk hagyta csodálatos vagyonát.

Hasonlót kapott különböző telefonszámokról Whatsappon a 26 éves Yasmine Hill, 1,8 millió dollárral kecsegtette egy csaló, persze Hill nem hitt neki. A csaló nem adta fel, hetekig írt a nőnek, aki eközben többször is elküldte őt melegebb éghajlatra. „A legjobb lenne, ha megbaszódnál és törölnéd a számomat, te darab szar” – írta végül a nő, amire nem gondolta, hogy kap még választ, ráadásul milyet.

A csaló, aki később Francisnak nevezte magát, de ez lehet, csak egy álnév, bevallotta, hogy ő egy csaló.

Az őszinteség miatt valahol még hálás is volt Hill a csalónak, de visszaírt neki, hogy nem jó embert próbál lehúzni, szerinte neki több pénze is lehet nála.

Aztán még váltottak pár üzenetet politikáról, arról, hogy mind a ketten úgy érzik a kormányuk (Francis Nigériából írt) nem foglalkozik velük.

A végén már Francis azt írta a nőnek, hogy „kedves embernek tűnsz”, majd:

– írta a férfi, mire Hill azt válaszolta, hogy természetesen lesz a barátja, és hogy hajlandó megfeledkezni arról, hogy eredetileg pénzt akart kicsalni tőle Francis.

not me becoming besties with the scammer who’s been messaging me off fake accounts for weeks now 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/D8APhKSwls

— yasmine🍒 (@tinybubbles_) January 17, 2023