Meleg fogadtatásban részesült.

Volodimir Zelenszkij Washingtonba utazott: az ukrán elnök a háború kitörése óta először hagyta el Ukrajnát, beszédet fog tartani az amerikai Kongresszusban, előtte pedig látogatást tett Joe Biden elnöknél a Fehér Házban. Utóbbi meg is történt: kiterítették Zelenszkij elé a vörös szőnyeget is, ami Biden, a first lady és az ukrán elnök végigsétáltak a fotósok hada elé.