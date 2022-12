Tehéncsorda buktatott le egy bűnözőt Angliában

Egy csordányi tehén okozta egy brit körözött bűnöző vesztét, így bukott le a rendőrség előtt. Az esetről a brit Országos Rendőrségi Légiszolgálat (NPAS) Twitteren írt, közzétéve a kulcsfontosságú videót is.

Azt nem részletezték, hogy a férfi miért állt körözés alatt Devon megyében, csupán annyit hogy szökésben volt. A rendőrségi helikopter hőkamerával pásztázta a vidéket, amikor egy nagyobb élőlény-csoportosulásra lett figyelmes. Közelebbről megnézve egy néhány tehénből álló kisebb horda volt, ám ami igazán furcsa volt, hogy élükön egy férfi menetelt. Az állatok őt követték, a rendőröknek pedig azonnal gyanús lett a földeken bóklászó férfi.

A mező szélén már rendőrök várták a furcsa csordát, a tehenek a rendőrök karjaiba kísérték a férfit, akit a helyszínen le is tartóztattak. A sikeres akciót követően a rendőrök megköszönték a légiszolgálat embereinek a segítséget, ám ők a dicséretet szerényen visszautasítva azt válaszolták, hogy egyedül a teheneket illeti köszönet, nélkülük nem sikerült volna az akció.

Watch the moment a man on the run from @DC_Police was herded up by a group of cows in Devon and mooved out of their field into the arms of waiting Police Officers – however we did have to remind the cows not to take the law into their own hoofs👮‍♂️ 🚓 🐄 🐄 🐄 ^GMO pic.twitter.com/SSBlX3oND6

— NPAS South West Region (@NPASSouthWest) December 6, 2022