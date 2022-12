Csobot Adél és Istenes Bence egymás oldalán is bemutatták tánctudásukat

Egy spontán felszabadult estének örültek ennyire.

Csobot Adél november végén Hegyes Berci oldalán nyerte meg a Dancing with the Stars idei évadát, a minap pedig a kedvese, Istenes Bence oldalán is megcsillogtatta a tánctudását.

Amikor spontán átmennek a nagyihoz aludni a gyerekek és felszabadul az estétek. Ugye átérzitek?!

– írta a táncolós videójuk mellé a műsorvezető, aki nemrég azt mondta, szerinte a szex után a tánc az egyik legintimebb dolog a világon, ezért voltak nehéz pillanatai akkor, amikor egy másik férfival látta táncolni a párját.