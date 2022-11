Hasba rúgta az étterem dolgozóját egy férfi, mert nem kapott ingyen ételt

A kaliforniai Berkeleyben az egyik vendég megtámadta egy thai étterem tulajdonosának az unokaöccsét, miután az nem volt hajlandó ingyen adni neki ételt. Az eset november 9-én, délután 5 óra körül történt – közölte az ABC7.

A biztonsági kamera felvételén az látható, ahogyan a családi vállalkozásban üzemeltett étterem dolgozóját az egyik vendég hirtelen hasba rúgja, majd fellöki. Az étteremben tartózkodó vendégek közül ezután ketten az ajtóhoz szaladtak, hogy megakadályozzák a támadó elmenekülését a rendőrök kiérkezéséig.

This customer, upset he couldn’t get free food went on the attack at a Berkeley Thai restaurant Weds 11/9 around 5:15pm.



The nephew of the owner was kicked & punched. 2 Good Samaritan diners jumped into help, holding the susp down until Berkeley PD arrived shortly after

