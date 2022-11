Így öltözz fel a Black Fridayen: 5 tökéletes téli szett a hideg időkre

Hamarosan beköszöntenek a hidegek, így az öltözködésben egyre fontosabb szempont lesz, hogy a ruháink ne csak csinosak, de melegek is legyenek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy télen nem lehetünk stílusosak. Íme öt outfit a télre, amelyekkel garantáltan kitűnhetünk a tömegből a karácsonyi bevásárlás idején. Ha szerencséd van, a Black Fridayen az összes darabot beszerezheted.

Ha a nyáron beleszerettél a biciklisnadrág és hosszú póló trendbe, ne csüggedj, hidegebb időben sem kell teljesen lemondanod róla. Elég a rövidet hosszúra cserélni és a legging után nyúlni, hogy továbbra is élvezhesd ezt a valóban nagyon kényelmes viseletet. A póló helyett válts egy hosszított stílusú pulcsira, így amellett, hogy trendi maradsz biztosan nem fogsz fázni sem a hidegebb napokon. Lábbelinek a sportos jegyek kiegészítéseképpen, jöhet egy tornacipő, hogy milyen színben, magas vagy rövid szárral, az csak rajtad múlik! A sikkes megjelenésed egy mindig stílusos ballonkabáttal lesz teljes, amivel nem lehet hibázni.

Lehetetlen nem észrevenni, hogy újra hódítanak a csípőnadrágok. Meg kell azonban hagyni, nem a legjobb ötlet ilyet hordani a mínuszokban, szóval ha lehet, ne engedd még el teljesen a magasabb derekú fazonokat. És hogy a lelkeddel is jót tegyél, ruházz be mondjuk egy planet-friendly farmerre, ami a legjobb barátod lehet a mindennapokban, hiszen gyakorlatilag végtelenszámú ruhadarabbal lehet kombinálni. Túlgondolni sem kell azért persze, egy ilyen darab egy basic pólóval is jól mutat, ami szintén nélkülözhetetlen eleme egy hidegebb időkre összeállított capsule-wardrobe-nak. Válassz egy bézs csizmát vagy bakancsot a szetthez, a világos lábbelikkel télen is biztosra mehetsz. Ha szerencséd van, a legmenőbb tervezők kínálatában is találhatsz vagány, csajos darabokat. És ha a kabátoknál sem riadsz meg a világos színektől, egy bézs gyapjúkabát ideális választás a szetthez. Az oversize szabás kellőképpen lazává teszi az elegáns darabokat is, így farmerrel is tökéletes utcai viselet lehet.

Mi sem természetesebb, hogy designer-darabokból is összeállítható az ideális téli outfit. Végy mondjuk egy cuki Ralph Lauren pólót meg egy laza szabású Tommy farmert, a lentieknek megfelelően. Karl Lagerfeldről talán nem a cipők jutnak először az eszedbe, de ez garantáltan megváltozik, ha meglátod az edzőcipő kollekciójának új darabjait. Egy csajosabb darabért válaszd a platformos, vagány rózsaszínnel kiegészített lábbelit, amivel könnyedén kitűnhetsz a szürke hétköznapokon is.

Zöld és rózsaszín? Együtt? Az élénk zöld és pink színek párosítása visszatért, sőt berobbant a divatvilágba. Talán kevesen tudják az elsőre szokatlannak tűnő párosításról, hogy a „preppy” stílus védjegyeként már sok szívet meghódítottak. A preppy az angol preparatory school rövidítéséből ered, ezek az elit egyetemek bentlakásos iskolái, ahová a felső- és jómódú középosztály gyerekei járnak. A társadalmi csoport öltözködési stílusa évek óta töretlen népszerűségnek örvend. Az egyesek szerint egyenesen szubkultúrának tekintett preppység jellemzőit Lisa Bernbach a The Preppy Handbook kézikönyvben gyűjtötte össze. Ebben a szatirikus műben találhatjuk a preppyk legegyszerűbb és gyorsabb azonosítási módját: élénk zöldet viselnek rózsaszínnel. Tégy te is így! Legyen szó papucsról, nadrágról, melegítőről, sapkáról, a preppy mindent elbír. Kabátról és meleg cipőről itt se feledkezzünk meg.

És a Dopamine Dressingről hallottál már? Ha még nem, akkor ideje, hogy a te szótáradba is bekerüljön ez a nagyhatású trend, ami uralta a 2022-es divatvilágot. A Dopmaine Dressing lényege, hogy az öltözködéseddel örömet és színt vigyél a mindennapjaidba. A színek, anyagok és textúrák mind-mind jelentéssel bírnak számunkra és hatással vannak a hangulatunkra. Ezzel az új öltözködési stílussal bizonyítottan ellensúlyozni tudod majd a téli rosszkedvet. Válassz olyan színeket ruhatáradba, amik hozzád közel állnak és fontos jelentésük van számodra. Igyekezz minél több színt bevinni a ruhatáradba, és ne félj kilépni a komfortzónádból, a Dopamine Dressing legfőbb üzenete, hogy találd meg önmagad.

Végy egy kényelmes pulcsit, egy hozzá passzoló nadrágot, húzz fel hozzá sportcipőt, kabátot, és nyomás a karácsonyi vásárba!