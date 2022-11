Eltűnt Amber Heard Twitter-fiókja

Néhány nappal azután, hogy volt párja, Elon Musk átvette a platform vezetését.

Mióta Elon Musk megszerezte a Twitter vezérigazgatói székét, több híresség is szóvá tette aggályait a platform bizonyos funkcióinak fizetőssé tétele kapcsán. Stephen King szerint inkább a Twitternek kellene fizetnie a posztjai után, de William Shatner és Mia Farrow is felszólaltak az új szabályozás ellen. A részben fizetőssé váló Twitterről ebben a cikkünkben írtunk korábban.

Ezzel egy időben Amber Heard fiókja is eltűnt a platformról – szúrta ki a Daily Mail. A színésznő és Musk egy ideig randiztak a 2010-es évek közepe-vége felé, 2018-ban a köztük lévő távolságra hivatkozva váltak szét.

Sokan úgy vélik, Heard fiókjának eltűnésének ahhoz lehet köze, hogy a színésznő szeretett volna egy kicsit visszavonulni a nyilvánosságtól a támadások elől, melyek a Johnny Depp-pel való rágalmazási per miatt érték őt. A követőikben felmerült, hogy talán Musk új pozíciója mégis az oldalon tartja majd a színésznőt, viszont a profilja eltűnésének időzítése arra is utalhat, hogy egy sor másik híresség mellett ő is így kívánja kifejezni ellenérzéseit a megváltozott rendszerrel szemben.