Csoki nem ismerte fel Lou Bega híres slágerét a Párharcban: Tegyetek be kongói zenét!

This is Mambo Number Five!

A Párharc férfi versenyzőinek vízbe forgatva kellett énekelniük a párjaiknak, de a feladat kifogott Csokin és Egedi Heddán, akiknek alig sikerült felismerniük a dalokat. Miután nem sikerült beazonosítaniuk Lou Bega Mambo No. 5 című számát, Stohl Andrásnak panaszkodtak. – ’99-es vagyok, szerinted ismerem ezeket? – Én meg afrikai! Tegyetek be valami kongói zenét! Csokiék az előző napi játékban sem jeleskedtek, de akkor legalább szerencsésebbek voltak. Kapcsolódó Szenvedélyes, harmonikus, rapszodikus – Csoki csak az egyik szót ismerte, emiatt nyertek egy Párharc-játékban Ezzel a taktikával meddig lehet vajon eljutni a játékban?