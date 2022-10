Tom Feltont Emma Watson biztatta, hogy alkoholizmusáról merjen írni az új könyvében

A színésznőnek mutatta meg elsőként a könyvet.

A napokban jelent Tom Felton Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard című könyve, amiben a Harry Potter-sorozat Draco Malfoya többek között alkoholfüggőségéről is ír. Felton azt írja, a húszas évei közepén kezdett egyre inkább az alkoholfogyasztásba menekülni.

Korábban alig érdekelt az ital, majd azt vettem fokozatosan észre, hogy rendszeres ivóvá váltam: néhány korsó naponta, mielőtt lefekszem aludni, azokhoz aztán egy pohár whisky társult.

A helyzet odáig fajult, hogy akkori barátnője és ügynökei közbeléptek, és arra kérték Feltont, vegyen igénybe orvosi segítséget. Egy malibui rehabilitációs központba vonult, ahonnan 24 óra elteltével kiszökött. Ezt követően másik központba ment be, de onnan meg kirúgták, miután egy nő szobájában találtak rá.

Felton úgy írja, fordulópont volt, mikor örökbe fogadott egy kutyát, onnantól próbálta normális mederbe terelni az életét. Sajnos ez sem tartott sokáig, így újabb rehabra iratkozott be, amit végigcsinált.

Őszintén mondhatom, hogy ez volt az egyik legnehezebb döntés, amit valaha meg kellett hoznom. De be tudtam vallani magamnak, hogy szükségem van egy kis segítségre.

Felton a USA Today-nek adott interjújában kiemelte, a könyvben nem akart írni a függőségéről, de kollégája, jó barátja, Emma Watson bátorította.

Emma hatása nagy volt. Azt mondta, ezzel kapcsolatot tudsz majd teremteni az olvasókkal, nem jó az, ha csak a pozitív dolgokról írsz. Ezután jobban bízni kezdtem magamban, így beleírtam, hiszen az életem része, miért hallgatnám el? Emma volt az első ember, akivel beszéltem a könyvről.

Egyébként Watson írta a könyv előszavát is.