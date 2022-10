Emma Watson a lelkitársának tartja Tom Feltont, szerinte nincs tisztább szeretet a köztük lévőnél

Kedden jelent meg Tom Felton önéletrajzi könyve, aminek kollégája és jó barátja, Emma Watson írta az előszavát. A két színész tíz éven keresztül, összesen nyolc Harry Potter-filmben dolgozott együtt.

Watson a szövegben kettejük bensőséges kapcsolatáról vallott.

– kezdi a színésznő, aki a későbbiekben felidézi, hogy már az első film forgatásán, kilencéves korában belezúgott Feltonba.

Watson úgy fogalmaz, rendkívül hálás, amiért élete döntő fordulópontjain vele volt a színész, hogy megnyugtassa és megértse őt. „A barátságunk lehetővé tette számomra, hogy átvészeljem életem legnehezebb és legkétségbeesettebb pillanatait” – írja.

Szerinte Feltonnak „akkora szíve van, mint egy bolygó”, és totális ellentéte Draco Malfoynak, Harry Potter-béli karakterének.

Tomhoz hasonlóan én is mindig küzdök azzal, hogy elmagyarázzam az embereknek a kapcsolatunk természetét. Több mint húsz éve különleges módon szeretjük egymást, és már nem is számolom, hogy azóta hányan mondták nekem, hogy »részegen biztosan smároltatok, legalább egyszer«. De ennél sokkal mélyebb, ami köztünk van. Ez az egyik legtisztább szeretet, amit csak el tudok képzelni. Lelkitársak vagyunk, és mindig is támogattuk egymást. Tudom, hogy ez mindig is így marad. Elérzékenyülök, ha erre gondolok.