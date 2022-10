Szilágyi Liliána: Elkezdtem énekelni, gyerekként egyébként is vittek operaénekesnőhöz tanulni

Nem hiányzik neki az úszás, sőt: a világ legjobb dolgának tartja, hogy már nem kell aktívan sportolnia.

Szilágyi Liliána a Reggeli stúdiójában járt csütörtök délelőtt: az úszót az InStyle magazin jelölte egy díjra, amelyre Szilágyi kifejezetten büszke, elvégre nehéz hónapok vannak mögötte.

Elvégzett egy tanfolyamot is, így már jógát is oktathat. De a művészetek felé is szeretne nyitni.

Nagyon szerteágazó az érdeklődési köröm, ehhez egy maximalista személyiségem is van, mindent ki szeretnék próbálni. A művészetek, az önkifejezés, az elnyomott kreativitásom kimutatása érdekel. Inkább a festészet, de engem az éneklés mindig nagyon vonzott, és a színészet sem áll tőlem messze.

Szilágyi azt mondja, az éneklés már csak amiatt is érdekes neki, mert serdülőként tanárhoz vitték.