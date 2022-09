Tóth Andi Marics Petivel közös fotókat posztolt

Esküvőn jártak.

Tóth Andi még augusztusban volt koszorúslány egy esküvőn, ahová nem meglepő módon a párja, Marics Peti is elkísérte. Úgy fest, a lagziról azóta a profi fotók is megérkeztek, a minap ugyanis az énekesnő több új képet is közzétett, melyeken más résztvevők mellett a VALMAR énekesével is láthatóak.

Maricsék júliusban ismerték el a kapcsolatukat egy szájrapuszizós Instagram-videóban, nemrég pedig a VALMAR és Manuel közös számának klipjében is párkért szerepeltek együtt.