Singh Viki: Egy ideig szüneteltetem a pasizást, meg úgy összességében a szociális életet

Singh Viki nem titkolja, hogy korábban fent volt a Tinderen, most azonban a Borsnak azt mondta, már egy hónapja nem használta a társkereső alkalmazást.

Nem történt semmi érdekes, se pozitív, se negatív. Egyszerűen most egy másik stádiumában vagyok a hétköznapjaimnak. Úgy döntöttem, hogy egy ideig most szüneteltetem a Tinderezést, a pasizást, meg úgy összességében a szociális életet. Egyfajta alkotói nomádságba vonultam, hogy teljes mértékben a dalaimra tudjak koncentrálni. Sok volt most körülöttem minden, és szükségem van egy kis nyugalomra