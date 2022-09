53 házasságot kötött egy szaúdi férfi, mire megtalálta az igazit

Az „évszázad poligámistájaként” bemutatott 63 éves úr azt mondja: jelenleg nincs több felesége, és mivel megtalálta azt az egy nőt, aki mellett boldog, ezen nem is tervez változtatni.

Egy szaúdi férfi azt állítja magáról, hogy összesen ötvenhárom alkalommal házasodott meg a stabilitás és lelki béke felé vezető útján. A helyi illetőségű MBC nevű tévécsatorna riportjában az „évszázad poligámistájaként” bemutatott 63 éves férfi azt is elárulta a Gulf News című dubaji lap beszámolója szerint, hogy jelenleg egyetlen felesége van, és már nem akar több esküvőt.

„Amikor először nősültem, nem terveztem, hogy egynél több nőt veszek el, mert jól éreztem magam, és gyerekeink is születtek (…). De egy idő után problémák adódtak, és 23 éves koromban úgy döntöttem, hogy újra megházasodok” – emlékezett vissza Abu Abdullah.

Később az első és a második feleségével is annyira konfliktusokkal terheltté vált a kapcsolata, hogy harmadszor és negyedszer is újraházasodott. De a harmadik házassága sem működött, ezért nemcsak az első kettő, hanem a harmadik feleségétől is elvált (é saztán vélhetően a negyediktől is, bár ezt nem említette).

Abduallah azt is elmesélte a riportban, hogy azért volt ennyi házassága, mert egy olyan nőt akart találni, aki boldoggá tudja tenni őt, és úgy érzi, minden feleségével tisztességesen viselkedett.

Hosszú időn keresztül 53 nőt vettem feleségül. Az elsőt, aki 6 évvel volt idősebb nálam, 20 éves koromban vettem el.

Bár a legtöbb felesége szaúdi volt, a többhónapos üzleti útjai során az is előfordult, hogy külföldi nőket is feleségül vett. Saját bevallása szerint azért, hogy így védekezzen a bűncselekmények ellen.

Abdullah a riportban azt is felelevenítette, hogy a legrövidebb házassága csupán egyetlen éjszakán át tartott. Valamint veterán férjként a következő jó tanácsot fogalmazta meg a férfiak számára:

„A stabilitást nem egy fiatal nővel, hanem egy idősebbel lehet megtalálni.”

Az iszlám szerint egyébként egy férfinek összesen négy felesége lehet, de csak akkor, hogyha igazságosan tud bánni mindnyájukkal –elevenítette fel a vallás többnejűséggel kapcsolatos szabályait az Egyesült Arab Emírségekben megjelenő napilap weboldala.