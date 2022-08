Barbie-nak hála idén belefulladunk a pinkbe

Nemcsak a kifutókat, de a sztárvilágot és a közösségi oldalakat is rózsaszínnel locsolták le az elmúlt hónapokban. Az őrületnek neve is van: barbiecore, amely a világ kedvenc babájáról kapta a nevét. Barbie-t évtizedek óta kritizálják az irracionális csípő-derék arányát, nem is beszélve az üzenetről, amit a kislányok felé közvetít(het). Az új fukszia trend viszont a jelek szerint messze elrugaszkodik azoktól a sztereotípiáktól, amiket Barbie-hoz kötünk.

A trend felemelkedése szorosan kapcsolódik a Margot Robbie és Ryan Gosling nevével fémjelzett Barbie-mozifilmhez, aminek egyre több forgatási fotója jelenik meg az interneten. Az egyik ilyet (itt lentebb) maga a főszereplő Robbie osztotta meg Instagramján pár hete.

Greta Gerwig stábja kevés dolgot bízott a véletlenre: a szereplőválogatás mellett arra is nagy hangsúlyt fordítottak, hogy minél inkább Barbie-s legyen a ruhák összhatása. A történet cselekményéről egyelőre keveset tudni, azt viszont igen, hogy Robbie az alakításáért 12,5 millió dollárt (augusztus elejei árfolyamon közel ötmilliárd forintot) tehet zsebre, amivel a Variety listája szerint jelenleg a legjobban fizetett színésznő lett Hollywoodban. A férfiszínészek (például az első helyen álló, nyolcszor ekkora gázsit kapó Tom Crusie) által uralt listán ezzel a fizetéssel a 18. helyen áll – őt előzi Ryan Gosling, aki ugyanekkora összeget kapott Ken szerepéért.

De mégis hogyan született sokak kedvenc, ám egyúttal évtizedek óta vitatott üzenetet közvetítő babája, akiről máig nehéz eldönteni, hogy egy feminista ikon, vagy csupán egy fikciós karakter, aki nemcsak a testével, de az életével is elérhetetlen képet fest?

Egy ikon születése

Bár a Mattel világszerte ismert babáját csak Barbie-ként emlegetjük, a fő ihletadót Lillinek hívták és nem a kaliforniai játékcég alapítóinak fejéből pattant ki. Lillit a német Bild nevű lap karikaturistája, Reinhard Beuthien alkotta meg 1952-ben, a kitalált karakter pedig hamar az olvasók kedvence lett: ő volt a csinos, előkelő, de mégis pimasz szőke nő, aki pontosan tudta, mit akar, és mindent meg is tett azért, hogy elérje a céljait.

Beuthien később műanyagba öntette az általa megálmodott karaktert, 1955 augusztusában pedig árulni is kezdték a figurát, amit eredetileg nem is gyerekeknek szántak. A Lilli-baba elsősorban azért készült, hogy bulis ajándék váljon belőle férfiak számára, hamar megtetszett viszont a fiatal lányoknak is, így a figurát egy idő után már a nemzetközi piacon is kapni lehetett. Főként szőke verziók készültek, de létezett barna, illetve fekete hajú változat is.

A 20. század közepén a nők szerepe elsődlegesen az anyaságra és az otthon megtestesítésére szűkült, ebben a szellemben készültek a fiatal lányoknak szánt játékok is. Zömmel kisbabákat formáló játékokkal játszottak, és készültek egyúttal az anyaszerepre. Ruth Handler, a kaliforniai Mattel játékgyártó cég társalapítója egy napon arra lett figyelmes, hogy Barbara nevű lánya felnőtt nők papírbabáival játszik – a gyerek nem ringatta a figurákat, hanem felnőtt szerepekbe bújtatta őket. Handler piaci rést fedezett fel, hiszen akkoriban nem mehettek be csak úgy bármelyik boltba az édesanyák, hogy felnőtt nőket formáló játékokat vegyenek a lányaiknak. Végső inspirációként végül a Beuthien-féle Lilli-baba szolgált számára, amiről Handler a ma is ismert Barbie-figurát mintázta.

Barbara Millicent Roberts (köznyelvi nevén csak Barbie) 1959. március 9-én debütált egy New York-i játékvásáron. A maga alig 28 centijével, dús, szőke fürtjeivel és végtelenül karcsú alakjával alig különbözött a Lilli-modelltől, aminek a Mattel öt évvel később megvásárolta a gyártási jogait. Később Lilli-babát már nem is gyártottak.

A Barbie-babáknak köszönhetően a Mattel lett az első játékgyártó cég, ami gyerekeket célzó reklámokat sugárzott, az újítás pedig meg is tette hatását. A játék iránti hatalmas érdeklődés miatt 1961-ben a cég piacra dobta Barbie (szintén) tökéletes pasiját, Kent – akit egyébként a Handler-házaspár ugyancsak az egyik gyerekük, Kenneth után keresztelt el. Két évvel később aztán megjelent Midge, Barbie legjobb barátnője, hamarosan pedig a kishúga, Skipper is, akit a jövőre megjelenő filmben valószínűleg a Margot Robbie-ra ijesztően hasonlító Emma Mackey alakít majd az eddig ismert stáblista alapján.

Barbie, a két lábon (nem) járó sztereotípia

Barbie ugyan változott az évek során, neve egybefonódott a sztereotípiákkal. A baba testalkatát már a kezdetektől viták övezték, hiszen az adottságait tekintve inkább tűnt a férfiak vágyálmának, mintsem lehetséges követendő példának a kislányoknak, akiknek eredetileg készült.

Bár viszonylag kevés tanulmány létezik a témában, az elmúlt évtizedekben többen is igyekeztek utánajárni, milyen hatással lehet a kislányok, illetve azoknak a felnőtt nőknek testképére, aki fiatalon Barbie-babákkal játszottak. Egy 2006-ban készült kutatásban 5 és 8 év közötti kislányokat vetettek alá egy tesztnek, melyben mindegyiküknek ugyanazt a bizonyos történetet mesélték el. A 168 gyereket három csoportra osztották fel:

akiknek a 32-es európai ruhaméretnek megfelelő Barbie-babáról készült képekkel illusztrálták a mesét,

akiknek a 41-es európai ruhaméretnek megfelelő „rivális” Emme-babát ábrázoló fotókkal mutatták be a cselekményt,

és akik egyáltalán nem kaptak képi illusztrációt, miközben hallgatták a történetet.

A kutatás szerint az első csoportba tartozó kislányok elégedetlenebbek voltak a testükkel és vékonyabb alkatra vágytak, mint a másik két csapat tagjai. Mivel az idősebb lányok esetében nem volt nyilvánvaló olyan mértékű negatív hatás, mint a fiatalabbaknál, így a kutatók azt a következtetést vonták le, hogy ha a babák nem is szolgálnak példaképként az idősebb lányok számára, az irreálisan vékony testideált megtestesítő játékkal való korai érintkezés károsíthatja a gyerekek testképét, ami a későbbiekben hozzájárulhat például evészavarok kialakulásához.

Egy 2021-es tanulmányban már 68 felnőtt, 18 és 25 év közötti nőt vizsgáltak meg arra vonatkozóan, negatívan hatott-e a felnőttkori testképükre az, hogy gyerekként Barbie-babákkal játszottak. A kutatás eredménye szerint a baba közvetlenül nem befolyásolta a felnőtt nők testképét, megmutatta viszont, hogy azok a lányok, akik gyerekként külsőségekre összpontosító játékokkal játszottak, hajlamosabbak voltak idealizálni a vékony alkatot. A kutatók arra is kitértek, hogy a kicsik testképének kialakulásában elsősorban a kapcsolati tényezők játszanak szerepet, így kiemelték, hogy a legfontosabb minden esetben a kommunikáció. Tehát

lehet a gyerekeknek Barbie-babát venni, játék közben viszont fontos elmagyarázni nekik, hogy a figura testalkata nem természetes,

így nem is követendő példa, sőt, fizikailag jószerivel lehetetlen.

Egy finn kutatócsoport 1994-ben arról számolt be, hogy ha Barbie igazi, élő nő volna, nem rendelkezne elegendő testzsír-százalékkal ahhoz, hogy menstruálni tudjon, a Medical Daily 2014-ben megjelent cikke szerint pedig a figura paraméterei olyan mértékben szürreálisak, hogy ha valaki valóban ezekkel a méretekkel rendelkezve, arra sem lenne képes, hogy felemelje a fejét, vagy felálljon és járjon, csak négykézláb csúszva tudna közlekedni.

A tervezők szerint sincs sok köze a valósághoz

Ezt megelőzően egyébként a márka azzal magyarázta Barbie szélsőséges méreteit, hogy így egyszerűbben lehet felöltöztetni és levetkőztetni a babát, illetve a ruhák is jobban passzolnak rá. Kim Culmone, a Barbie dizájnért felelős alelnöke úgy fogalmazott:

Barbie testét sosem azért tervezték, hogy valóságos legyen. Lányok számára készült, hogy könnyebben öltöztethessék. És sokféle teste volt az évek során, köztük olyanok, amelyek mozgathatóak, hercegnősek, és olyanok is, amelyek valósághűbbek.

Mindez a baba játék-mibenlétében akár meg is állhatná a helyét, a figurát viszont a róla készült mesékben is rendre a jól megszokott irreális testalkattal ábrázolták évről évre. Mindez persze jóformán a konkrét gyerekmédiára ráhúzható, hiszen ezek a csatornák a kezdetektől fogva sztereotípiákra alapoznak. A „jó” karakterek szépek és sok barátjuk van, a „rosszak” pedig csúnyák, gyakran magányosak és boldogtalanabbak, mint a vászon vékony szereplői. A gyerekek pedig ösztönösen másolják azokat a viselkedésformákat, amelyeket figyelve felnőnek.

Barbie nemcsak az alakjával keltett negatív visszhangot: a baba sokak szerint anyagiasságra ösztönzi a vele játszó gyerekeket, hiszen látványosan fényűző életet él, drága ruhákat és ékszereket hord, ha pedig dolga akad, csak bepattan a színes luxusautójába.

Elvárt és kéretlen újítások

Mindezek mellett viszont ott az ellenpólus is: Barbie néhány évtizede alternatívaként jelent meg a fiatal lányok számára, azt sugallva nekik, hogy nyugodtan álmodhatnak fényes karrierről: lehetnek légiutas-kísérők, pilóták, orvosok, űrhajósok, sportolók, de akár politikusok is. Barbie továbbá sosem volt anya, maximum bébiszitter, mindig a karrierjének élt, ami pár évtizede igencsak merész vállalás volt a nők részéről. A népszerűség számokban is megmutatkozott: a Barbie-család babáiból 1959 óta több mint egymilliárd darabot adtak el, nem meglepő módon pedig máig jelentős milliókkal növelik a Mattel bevételét.

A márka egyébként némileg hajlandó volt alkalmazkodni a kritikákat megfogalmazók elvárásaihoz. Ugyan a hagyományos Barbie maradt a slágertermék, mostanra már több alternatívából is válogathatnak a szülők: készültek teltebb babák és színes bőrű figurák is, az elmúlt években pedig valós, példaértékű életet élő nőkről is formáztak játékokat. Tavaly például Sarah Gilbert, a koronavírus elleni vakcina kifejlesztője is saját babát kapott, megjelentek továbbá a mozgáskorlátozott és gendersemleges figurák is. Említést érdemel viszont az a 2019-es baklövés is a Mattel részéről, amikor egy ruhamárkával együttműködve Instagram-lány-típusú, feltöltött szájú babákat dobtak piacra.

Egy trend, ami fellazítja az előítéleteket

Barbie sztoriját ismerve joggal merülhet fel sokakban a kérdés, hogy vajon érdemes-e egy olyan baba öltözködési stílusát követni, ami évtizedeken át glamúrizálta a legtöbbek számára elérhetetlen életszínvonalat és testképet. A barbiecore viszont a jelek szerint valami egészen mást üzen.

A címkéket elnézve ugyan korábban is létező stílus volt, látványosan most júniusban, nagyjából a Margot Robbie-féle Barbie-szettek napvilágra kerülésével együtt nőtt meg iránta az érdeklődés a Google Trends szerint. A barbiecore a nevéből adódóan sem szorul bővebb magyarázatra: feltűnő, élénk és pink, a retro divatot ötvözi némi Z-generációs finomhangolással. A nosztalgia a karantén idején látványosan nagy divat lett, a tizenévesek egy ideig még a csípőfarmert is igyekeztek visszahozni a köztudatba.

A trend kirobbanásához persze nem csak a Barbie-film járult hozzá. A Valentino közelmúltbéli divatbemutatóin extrém módon uralkodott a fukszia, és nemcsak a kifutón vonuló modellek, de több híresség (köztük Zendaya) is a szóban forgó színben készült ruhában vonult, a párizsi divathéten még a kifutó is rózsaszínben úszott. A csaknem teljesen fukszia Pink PP kollekciót az olasz divatház a „tudattalan megnyilvánulásaként és a realizmus iránti igénytől való megszabadulásként” jegyezte a saját oldalán – ez a szlogen akár a pandémia végének jelmondata is lehetett volna.

A lépést persze több márka is követte, ahogyan a celebek is, akik nyáron a barbiecore önjelölt hírnökeiként pózoltak. A trendnek viszont nemcsak a nemrégiben kiszőkült Kim Kardashian, vagy a rózsaaranyra festett hajú Megan Fox hódolt be, hanem például utóbbinak vőlegénye, Machine Gun Kelly is, aki még az életéről készült film címébe is beleszőtte a rózsaszínt. Anne Hathaway viszont már nem érezte szükségesnek, hogy mézszőke fürtöket párosítson talpig pink szettjéhez, ahogyan Lizzo sem tartott attól, hogy esetleg nem illik a trend követőinek táborába.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lizzo (@lizzobeeating) által megosztott bejegyzés



Az Insider nemrég egyenesen a nyár legmenőbb stílusának titulálta a barbiecore-t, melynek kapcsán több fiatal nőt is megszólaltattak cikkükben. Szerintük a trend kirobbanásában jelentős szerepet játszott, hogy a pandémiából kilépve az emberek színekre vágytak, a hosszas karanténban ülés után pedig bátrabbak lettek az öltözködésüket tekintve. Még a lap által megkérdezett iparági szakértők is arról számoltak be, hogy a trend megfordítja a Barbie köré épített sztereotípiákat. Egyfelől felszámolja azt a tévhitet, miszerint a pinket viselő nők buták, másfelől a nőiesség fogalmát a szőke, fehér, heteroszexuális, cisznemű nőkön kívüli emberekre is kiterjeszti. A barbiecore elemeit olyan LMBTQ-ikonok is örömmel viselték már a múltban, mint Laverne Cox vagy Lil Nas X.

A nők nemet mondtak az unalmas, fekete kosztümökre a munkahelyükön. Azt mondjuk, itt vagyunk! Viselhetem a munkában, egy partin, vagy bárhol, ahol akarom. (…) Mindig úgy éreztem, hogy az alapján ítélnek meg, hogy szeretem a rózsaszínt. Érzelgősnek és sebezhetőnek tartottak. Fantasztikus, hogy egy erős színné vált

– mondta egy Imani Fahrah nevű New Yorkban élő fekete nő, aki úgy véli, a barbiecore egyfajta friss levegő a divatban, amire már régen nagy szükség volt.

Hogy a különböző divatházak hogyan csinálnak majd üzletet a trendből az év hátralévő részében, idővel kiderül, a TikTok-generáció viszont egészen más oldalról közelít a barbiecore felé. A videómegosztón mostanra közel 18 millióan kerestek rá a címkére, és napi rendszerességgel töltenek is fel tartalmakat a témában. A videókat elnézve hamar feltűnik, hogy a trendet egyáltalán nem csak magas, vékony, szőkehajú és fehérbőrű lányok, nők követik.

Ami a barbiecore-t illeti, a fiatal generációnak hála ugyan kötődik a névadójához, lényegében már csak a klasszikus pinket őrzi tovább. Feszülős, hipernőies darabjaival képviseli a hagyományt, de közben úgy hozza vissza a múlt nemzedékeinek nosztalgiáját, hogy a hibákat is kijavítja, hiszen nem húz határt azok előtt, akik szeretnének a részesei lenni.