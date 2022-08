Pumped Gabo a fesztivál utáni depresszióról: Az élet ilyenkor nehéz, de nem szabad balfaszkodni

Elmondta, ő hogyan lendül túl a nehéz időszakon.

Pumped Gabo sosem titkolta, hogy imád fesztiválozni, netceleb-státuszba is a Balaton Soundon emelték még 2015-ben. Ahogy közeledik az ősz, a fesztiválszezon is a végéhez ér lassan, ami többeket elszomorít. Köztük Pumped Gabót is, aki mindenrről az Instagram-oldalán írt a minap.

Tudom, ti is nyár végi post festival depressionben vagytok. Pumped is.🥺 Az élet ilyenkor nehéz, de nem szabad balfaszkodni. Van egy jó receptem erre: Ha nincs kedved edzeni, menj le szart edzeni

– adott tanácsot a médiaszemélyiség, aki saját bevallása szerint először maga is csak sétálgatni és súlyokat nézegetni ment le a konditerembe, de végül elindította a kedvenc zenéit, így másfél órán keresztül sikerült edzenie, amitől a kedve is sokkal jobb lett.