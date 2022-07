Zámbó Krisztián az exéről: Kikövettem, hogy ne lássam a sok pajzán hozzászólást, amit kap

Tizenegy év után szakított kedvesével, Takács Zsuzsikával Zámbó Krisztián. A miérteket már szőrmentén említette az énekes néhány nappal ezelőtt, a Blikknek ugyanakkor bővebben is beszélt az egészről.

Korábban mindig volt barátnője, aki ezeket megcsinálta helyette, most viszont szeretné egyedül végig vinni a nyarat.

Azt mondja, begubózott az otthonában.

Ahogy fogalmaz, „Negyvenkét éves vagyok, megértem erre, és bár fáj a szívem, hogy ez a 11 éves kapcsolat tönkrement, megértem, hogy ő 31 esztendősen még nem szeretne gyereket. Ez az utóbbi időszakban egyre több feszültséget okozott közöttünk, és közrejátszott a szakításunkban is”.

Volt párjával békében váltak el, Zámbó Krisztián pedig abból a szempontból féltékeny típus, hogy nem akarja látni a hozzászólásokat, amiket exe kap most az Instagramon.

Zsuzsi gyönyörű, fiatal nő, biztosan sokan udvarolnak most neki. Megmondom őszintén, azért is követtem ki az Instagramon, hogy ne is lássam azt a sok pajzán hozzászólást, amit férfiaktól kap. Azt fontolgatom, hogy törlöm magam erről a közösségi oldalról, annyira hamis és mű ott minden, ez nem az én világom.