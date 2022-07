„Valószínűleg hányni is fogok” – furcsán köhögni kezdett az M1 stúdiójában Fábry Sándor

A Blikk figyelt fel az M1 Híradó egyik májusi videójára, amelyben Fábry Sándort faggatták legújabb one man show-ja kapcsán, amit a stúdióban promózhatott (akkoriban a Húzós című műsorban is járt Rónai Egonnál, ott is erről az estjéről beszélt leginkább).

A humoristára 5:20 perctől különös, köhögéssel egybekötött légszomj tört, amit egy pohár víz kortyolgatása oldott meg. „Valószínűleg hányni is fogok” – mondta Fábry, egyébként a jelenet inkább volt ijesztő, mint amennyire komoly.