Fábry: Ha az állam pénzt ad egy műsorra, akkor lehetnek bizonyos elvárásai

Bár meglehetősen ritkán teszi, most mégis interjút adott Fábry Sándor, ezúttal Rónai Egon Húzós című műsorának volt a vendége az ATV Youtube-csatornáján. A 69 éves humorista szerint már belefáradt az interjúzásba, „megunta saját magát”, Rónaival azonban most kivételt tett, amelyben az a nem titkolt cél is közrejátszott, hogy promózza kicsit a küszöbön álló új darabját, az Etűdök rókafűrészre című zenés-táncos revüt.

A humorista sűrű időszakon van túl, nemrég ünnepelte a Fábry – amely régen egy kereskedelmi csatornán Fábry Show címen futott nagy sikerrel, mielőtt át nem került a Duna TV-ra – kétszázadik adását. Megjegyezte, hogy míg az RTL Klub a tizedik jubileumra egy világkörüli utat ajándékozott neki, addig az MTVA-tól egy köszönőlevelet kapott. Ennek ellenére Rónai kérdésére sem gondolja úgy, hogy az MTVA „rossz gazdája” lenne, és különösebb problémája sincsen azzal, hogy

ha az állam pénzt ad egy műsorra, akkor lehetnek bizonyos szempontjai, kérései, elvárásai.

Rónai reakciójára, miszerint ennek nem így kéne lennie az a válasza, hogy lehet, viszont ez a valóság. Hozzáteszi, hogy a Rádiókabaré esetében a vendégek irányában nincsen kontroll, a nyelvezettel kapcsolatban a káromkodásokat kérik mellőzni, ám van még egy kényes pontja a műsorkészítésnek:

Egy érdekes félelem lengi körül a miniszterelnök úrral kapcsolatos megnyilatkozásokat, nem baj, hogy az egyáltalán nem bántó, sőt, humoros, sőt, tulajdonképpen profi, ezeket általában igyekeznek velünk elkerülni.

A Fábrynál pedig a vendégeket is egyeztetni kell, sőt gyakran aggályokat fogalmaznak meg bizonyos vendégekkel kapcsolatban, amelyet a humorista nem ért.

A műsorvezető emellett mesél még arról, miért 56-hoz képest határozza meg politikai viszonyulásait, hová lett az értelmiség a kabarék hallgatóságából, mit mondott nemrég a vele az utóbbi időben nem épp jó viszonyt ápoló Farkasházy Tivadarnak, és miért gondolja úgy, hogy méltatlanul sokat foglalkoznak az emberek a politikával. A beszélgetés péntek este kerül ki az ATV YouTube csatornájára.