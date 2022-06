Olcsó albérlet, létezik még ilyen? (X)

A világjárvány okozta bizonytalanság, majd a viszonylag hosszú pangás után már látjuk a kiutat a kereslet élénkülése kapcsán az albérletpiacon. Az árak eddig csak az inflációval együtt emelkedtek, jelenleg pedig lassan haladnak felfelé. Az ingatlanpiaci szakemberek szerint az idei nyár már nem a stagnálásról fog szólni, az árak ebben a szektorban is emelkednek, ezért azt tanácsolják a jövőbeni bérlőknek, hogy minél hamarabb szerződjenek le a tulajdonosokkal, méghozzá hosszabb távra.

Bejegyzésünkben adunk néhány tippet, hogy az orosz–ukrán háború ellenére hogyan találjuk meg a számunkra legmegfelelőbb albérletet, legyen az Budapesten vagy az ismertebb megyeszékhelyeken.

Budapesten drága a kiadó lakás

Iparági előrejelzések szerint az év második felére várható, hogy a bérleti árak 10–15 %-kal átlépik a járvány előtti, 2019-es árszintet. A fizetésünk is emelkedett, így arányaiban nem kellene, hogy problémát jelentsen, hogy a bérleti díjakat időben tudjuk kifizetni. Azt azonban már most látjuk, hogy a fővárosban kevés az olcsó albérlet. Jelenleg 130-170 ezer forint között vehetünk ki egy 50 nm-es lakást, és ebben nincs benne a rezsi vagy a kaució. A Maxapró gyűjtése szerint Debrecenben is hasonló a helyzet, Szeged és Pécs városok kapcsán találhatunk 125 ezer forintért kis lakást, amely még kutyabarát is, bár ez a tulajdonostól függ.

Miskolcon és Győrben szintén áremelkedés várható. Mindezek mellett újra „visszatérhet” az Airbnb, és ha ez igaz, a kínálat szűkülni fog. Ha mindenhez keresletnövekedés is társulna, akkor kiegyensúlyozott lenne a bérleti piac, akár a három évvel ezelőtti állapotokat is túlszárnyalhatná. Újdonság, hogy a határozott idejű bérleti megállapodások háttérbe szorulhatnak, inkább határozatlan időre szerződnének a felek, hogy az ingatlantulajdonosok az inflációhoz igazodva év közben tudjanak árat emelni.

Új szereplők az albérletpiacon

Az orosz–ukrán válság kirobbanása óta sok ukrán állampolgár érkezik menekültként Magyarországra. Többségük fizetőképes, vagyis ideiglenes albérletkereső, jellemzően 2-3 hónapra terveznek, és hosszabb távú céljuk, hogy amikor a háború véget ér, visszatérhessenek hazájukba.

A magas infláció miatt továbbra is sokan látnak fantáziát az ingatlanba való befektetésben, emiatt folyamatosan növekszik a bérbeadók száma. Az elemzők azt is megfigyelték, hogy egyre több fiatalnak van ismét megbízható munkája, ami jó hír a piaci szereplőknek. Ennek leginkább a lakástulajdonosok örülnek, mert így gond nélkül kiadhatják az ingatlant. Ettől függetlenül továbbra is legyünk résen, mert a veszélyek (bérbeadó és bérlő oldaláról nézve egyaránt) nem szűntek meg, mindemellett rendkívül erős versenyhelyzetről is beszélhetünk, így bérbeadóknak és bérlőknek szintén óvatosnak kell lenniük, ha nem szeretnének rosszul járni.

Az albérletpiacra leselkedő veszélyek

Az albérlet szó hallatán, rögtön bevillan, mennyi veszély leselkedik a lakástulajdonosokra, pedig a beköltöző bérlőnek sincs könnyű dolga. Szerencsére a legtöbb esetben minden a legnagyobb rendben történik, bár a gyakorlat sokszor mégis másról tanúskodik.

Ahogy korábban említettük, mindkét fél akkor köt előnyös üzletet, ha hosszabb távon gondolkodik, és ezt szerződésben rögzítik. Egymás bebiztosítása érdekében a lakástulajdonos előre egyeztetett időpontban ellenőrizze, minden rendben van-e, ne csak akkor, amikor a bérleti díjért látogatja meg bérlőjét.

Tipp – Ismerjük meg egymás hátterét a szerződéskötés előtt

A bérleti szerződés megkötése előtt szinte magától értetődő az előre tájékozódás a másik szerződő fél személyét tekintve, hiszen az egyéves bérleti szerződés megkötése meghatározott elköteleződéssel jár.

A bérlőnek fel kell vennie a kapcsolatot a tulajdonossal, jó, ha feltesz néhány kérdést, e-mailezzenek, és ha mód van rá, kérje be a lakás helyrajziszámát, amit az ügyfékapuból az ingatlan tulajdoni lapja alapján ingyenesen lekérhet – ennek segítségével azonnal tisztázható a tulajdonosi háttér. Ne kapkodjunk, figyeljünk rá, hogy ne sürgessenek minket, és gondoljunk arra, hogy a számunkra ideális lakás meg fog várni minket.

A bérbeadó bátran kérjen információkat bérlője fizetőképessége kapcsán, mivel egy ilyen hosszú távú üzleti kapcsolatnál sosem a kölcsönös szimpátia a legfontosabb. Sok esetben van mód arra, hogy munkáltatói igazolást, keresetigazolást vagy bankszámlakivonatot kérjünk, hiszen a megbízható bérlő leinformálható. A fentiek bármelyik településre vonatkoznak. Az elszabaduló bérleti díjak miatt pedig kulcsfontosságú, hogy mindent részletesen leírjunk. A szó elszáll, az írás megmarad, igaz azonban, hogy a bérbeadó ennek ellenére is emelhet a bérleti díjon a válság vagy az infláció miatt. Ezt jó, ha a következő évre vagy év közben jelzi, így elkerülhetők a nem várt helyzetek Budapesten vagy a vidéki nagyvárosokban.

Mindent összevetve, nincs arról szó, hogy ne találnánk viszonylag olcsó albérleteket Magyarországon, csak jelenleg a definíció jelentése kissé megváltozott, és lényeges szempont, hogy mihez képest olcsó. Fontos még megemlíteni a rejtett költségeket is, például a rezsiköltséget vagy a váratlan kiadásokat (meghibásodások a házban), függetlenül attól, hogy ki rendezi majd ezeket.

Akkor járunk el helyesen, ha mind bérlői mind bérbeadói oldalról körültekintőek vagyunk.