Rácz-Gyuricza Dóra: Sokat látom magam a tükörben, és néha ócsárolni is szoktam magam

A Blikk szólaltatta meg Rácz Jenő feleségét, Rácz-Gyuricza Dórát, aki nemrég szülte meg első közös gyereküket. Az influenszer arról mesélt a lapnak, hogy lassan visszarázódik az edzésbe, amit nagy kedvteléssel végzett a terhessége előtt. Ahogy mondja, néhány edzésen részt vett a szülést követően, és egyre inkább szeretné rendszeressé tenni a testmozgást.

Sokat látom magam a tükörben, és néha ócsárolni is szoktam magam, de Jenő minden esetben leállít, és biztosít arról, hogy neki így is tetszem. Nem is arról van szó, hogy bikiniben hogyan nézek ki, hanem arról, hogy jól érezzem magam a testemben. Remélem, szépen lassan ez elindul. Türelmetlen ember vagyok, ezért azt szoktam magamban mantrázni, hogy legyek türelemmel, mindennek el fog jönni az ideje.