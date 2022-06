Varga Patrik bevonzotta a Konyhafőnök címet, erre egy szerencsesütis üzenet a bizonyítéka

A döntő előtti nap kapta a sokat sejtető üzenetet.

A Konyhafőnök 2022-es győztese, Varga Patrik mentorával, Sárközi Ákossal idézte fel az elmúlt hetek legjobb pillanatait a finálét követően. A séf kiemelte versenyzője vizualitását, mindketten megemlékeztek a baglyot formáló ételéről. Varga Patrik elmondta, a verseny során megtanult felelőséget vállalni, és kicsit talán meg is komolyodott. Sárközi is elismerte, hogy Varga sokat dolgozott, de hozzátette: sokat is kellett rugdosni, mert néha álomvilágban él.

Az interjú közben Varga Patrik megkérdezte a séfet, hogy mutathat-e neki valamit. „Nézd, mi volt a szerencsesütimben tegnap reggel!” Majd a kamerának is megmutatta az előző napi üzenetet, amivel véleménye szerint bevonzotta a győzelmet.

Az álmod valóra válhat.

A meglepetésvendégek közül Varga Patriknak Király Péter volt a kedvence, mivel hatalmas Éjjel-Nappal Budapest rajongó. Már azt illetően is vannak elképzelései, hogy mire költi el a 10 millió forintos nyereményét.