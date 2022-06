Zámbó Krisztián nem távolíttatja el a Takács Zsuzsikával közös tetoválását

Takács Zsuzsika és Zámbó Krisztián a múlt héten jelentették be, hogy felbontották jegyességüket. Elmondták, hogy nem egy harmadik fél miatt futott zátonyra a kapcsolat, de mivel más elképzeléseik vannak a jövőt illetően, jobbnak látták, ha a szakítás mellett döntenek.

A Blikk megkeresésére az énekes ma elmondta, hogy volt kedvesével jó viszonyban maradtak, a szeretet nem múlt el a különválás ellenére sem.

Azért engedtük be a magánéletünkbe a követőinket, hogy megmutassuk, mennyire szeretjük egymást, és ez a szakításunk után sincs másképp. Nem utáljuk egymást, Zsuzsika most is épp átjött hozzám segíteni, pakoltuk a ruháimat, sőt, ki is takarított nálam