Ma sem tudni, mi történt a tizenhét éve rejtélyesen eltűnt diáklánnyal

A paradicsomi Aruba neve tizenhét évvel ezelőtt összeforrt egy amerikai lány rejtélyes eltűnésével. A lány sorsáról azóta sem tudni semmit, a kis sziget pedig még mindig szenved attól, hogy sokan egy ilyen szörnyű ügy miatt ismerik.

Aruba egy apró sziget a Karib-tengeren: nagyjából tizenegy kilométer széles és harminchat kilométer hosszú. Holland gyarmat volt, ma is az európai monarchiához tartozik, de mint autonóm terület. Nagyjából százhétezren lakják, legnagyobbrészt az európai gyarmatosítók, az őslakos indiánok és az Afrikából behurcolt rabszolgák közös leszármazottai. Az 1920-as évektől hatvan éven át főként a közeli Venezuelából származó nyersolaj finomításából éltek, a nyolcvanas évektől a hangsúly egyre inkább a turizmus és az offshore ügyletek irányába terelődött. A koronavírus előtti időkben évente kétmillió turista érkezett a szigetre, zömük az Egyesült Államokból.

Natalee Ann Holloway és az iskolatársai is onnan, pontosabban az alabamai Birminghamből utaztak a trópusi szigetre 2005. májusában, hogy kicsit kitombolják magukat, miután befejezték a középiskolát. A tizennyolc-tizenkilenc éves fiatalok minimális alvás és maximális szeszfogyasztás mellett buliztak végig öt napot, aztán hazaindultak volna. Csakhogy kiderült: egyikük hiányzik. A tizennyolc éves lányt senki sem látta többé. Az arubai rendőrség szerint jórészt a saját családjának a hibájából. A történetet több forrás, többek között a Vanity Fair, az E! online, illetve a Sun korábbi cikkei alapján dolgoztuk fel.

Tomboló ifjúság

Natalee Holloway 1986-ban született Memphisben. Miután a szülők 1993-ban elváltak, a lány és az öccse az anyjukkal Alabamába költözött. Az anya, Beth 2000-ben hozzáment George Twittyhez, az állam egyik prominens üzletemberéhez. A család Birminghambe költözött, Natalee a Mountain Brook középiskolába járt. Népszerű lány volt, a versenytánccsapat tagja, kiváló tanuló, orvosira készült, teljes ösztöndíjjal vették fel az Alabamai Egyetemre.

A záróvizsgák után százhuszonnégy diák utazott el egy nem hivatalos iskolai kirándulásra Arubára. Hét felnőtt ment velük, ám nekik nem volt dolguk, hogy felügyeljék őket, csak az, hogy kéznél legyenek, ha valakinek segítségre lenne szüksége, a fiatalok egyébként csináltak, amit akartak.

Amikor az egyik felnőtt kísérő felhívta Beth Twittyt, hogy a lánya nem jelent meg az indulás előtti gyülekezőn a szálloda előcsarnokában, és egy diáktársa sem látta Natalee-t az előző este óta, a nő az első pillanatban azt mondta, a lányát elrabolták.

Más szülők először talán arra gondoltak volna, talán kicsit elszaladt a ló a kamasz gyerekükkel, ezért részegen elcsavargott, vagy elaludt valahol, Beth azonban biztos volt benne, hogy Natalee soha nem tenne ilyet. Azt mondta, a lánya céltudatos, soha életében nem késett el sehonnan, nem járt bulizni, nem ivott, nem pasizott. Kivételesen okos lány, csak sajnos kissé naiv. A trópusi túra abszolút nem illett a személyiségéhez, csak azért ment el rá, mert a Twitty családban afféle hagyomány volt, hogy a végzős diákok részt vesznek a kiránduláson.

Az alabamai diákokat elszállásoló Holiday Inn szálló dolgozói egészen más képet festettek az eltűnt lányról. A tanúvallomásaikban azt mondták, az amerikai diákokkal nagyon elszaladt a ló, még hirtelen szabadjára eresztett kamaszokhoz képest is túlzásba vitték a vadulást. Olyannyira, hogy a szálló vezetése közölte a kísérőkkel, soha többé nem fogadnak vendégeket a középiskolából.

Natalee-ről azt mondták, gyakorlatilag megállás nélkül ivott. Koktélokkal indította a napot, kétszer a reggelihez sem bírt lebotorkálni. Az alig ötnapos nyaralás alatt több helyi fiúval is látták együtt.

Cápák a világítótoronynál

Natalee Hollowayt 2005. május 30-án, hajnali fél kettőkor látták utoljára, amikor kisétált egy szórakozóhelyről és beszállt egy autóba. A kocsi a 21 éves Deepak Kalpoe tulajdona volt, rajta kívül az öccse, a 18 éves Satish Kalpoe és a barátjuk, Joran van der Sloot ült benne, amikor Natalee beszállt hozzájuk. A fiúk később azt mondták, tettek egy kört a lánnyal, aki a cápákat szerette volna látni a világítótoronynál, aztán visszavitték Natalee-t a Holiday Innhez és kitették a szálloda előtt.

A lánya eltűnése előtti három napot Beth Twitty az arkansasi hőforrásoknál töltötte két barátnőjével. Élvezték, hogy kicsit távol lehetnek a gyerekektől, a ház körüli teendőktől és a hétköznapoktól. Bár abban a pillanatban, amikor felhívták, Beth biztos volt benne, hogy a lányát elrabolták, nem esett pánikba. Azonnal összeszedte magát és intézkedni kezdett.

Autóba ült és közel 180 kilométer/órás sebességgel hajtott, közben felhívta a rendőrséget, az FBI-t, a férjét. Mire Birminghambe ért, a család egyik barátja már előkészíttetett egy magánrepülőgépet, amin Beth, a férje, George és három befolyásos barátjuk azonnal Arubába repültek. Egyetlen üres hely maradt a gépen, úgy tervezték, ott majd Natalee ül a hazaúton, ha végre előkerül.

Az amerikai magángép a lány eltűnésének napján, este tíz órakor landolt a karibi sziget nemzetközi repülőterén. A nyomozást vezető Gerold Dompig rendőrfőnök-helyettes várta az érkezőket és biztosította őket, hogy a hatóságok minden elképzelhetőt megtesznek Natalee megtalálásáért. Az amerikaiak erre nem köszönetet mondtak, hanem szinte rögtön agresszív támadásba lendültek. Közölték, hogy hatalmunkban áll „porig égetni” az egész szigetet, és minden rajta élőt „eltaposni”, és mindezt habozás nélkül meg is teszik, ha nem találják meg gyorsan Nataleet. Domping biztos volt benne, hogy baj lesz.

Keresés és nyomozás

A Twitty házaspár és a barátaik nem tétlenkedtek. Bár késő este volt, elmentek a bárba, ahol Natalee-t utoljára látták és a lány fényképét mutogatták, de nem jutottak semmire. Visszamentek a Holiday Innbe, kikérdezték a személyzetet. Ott tudták meg, Natalee-t utoljára egy Joran van der Sloot nevű helyi sráccal látták. Azt mondták róla, előszeretettel vadászgat fiatal turistalányokra, és gyakorlatilag bármit megtehet, mert az apja bíró volt, illetve az arubai ügyészség prominens tagja.

Beth és George két egyenruhás kíséretében van der Slooték házához ment, hogy beszélhessenek a fiúval. George azonnal letámadta Jorant, agresszíven, fenyegetőzve követelte tőle, hogy azonnal árulja el, hol a mostohalánya:

Ne merd azt mondani, hogy nem tudod, szemtanúk látták veled beszállni egy autóba.

A rendőrök és Joran apja is próbálták lecsillapítani a férfit, de hiába. Joran ekkor adta elő történetet a világítótoronyról és a cápalesről, illetve arról, hogy Natalee-t visszavitték a szállodához. A fiú azt mondta, amikor a lány kiszállt az autóból, annyira részeg volt, hogy elesett, de nem akarta hagyni, hogy felsegítsék. Mivel látták, hogy egy fekete inget viselő biztonsági őrnek látszó férfi közeledik a lányhoz, elhajtottak. A sztorit később megerősítették a Kalpoe fivérek is.

Beindult a nyomozás, elképesztő keresőakciókkal. Hála Twittyék befolyásának és annak, hogy egy fiatal, fehér nő eltűnése mindig rendkívüli téma a médiában (gondoljunk csak Gabby Petito tragikus esetére 2021 őszén), Natalee Holloway kereséséből szabályos valóságshowt rendezett az amerikai sajtó, az ügy világszerte címlapokra került.

Nemcsak arubai, de amerikai önkéntesek százai is csatlakoztak a keresőcsoportokhoz. Az első napokban az arubai kormány fizetett szabadnapot adott többezer közalkalmazottnak, hogy segíthessék a kutatást. A sziget partvonalát holland tengerészgyalogosok vizsgálták át, az arubai bankok húszezer dollárt adományoztak a keresők munkájának támogatásához. Condoleezza Rice amerikai külügyminiszter újságírói kérdésre válaszolva biztosította országa polgárait, hogy amerikai és az arubai hatóságok mindenben együttműködnek, és minden támogatást megkapnak, hogy Natalee Holloway-t minél hamarabb megtalálják. Hiába. A tizennyolc éves lányt mintha a föld nyelte volna el.

Zsákutcák

Bő egy hónappal Natalee eltűnése után, június 5-én az arubai rendőrség letartóztatott két volt biztonsági őrt, Nick Johnt és Abraham Jonest. Mindketten a Holiday Innhez közeli Allegro Hotelben dolgoztak, a hely azonban akkoriban felújítás miatt zárva tartott. Sajtóértesülések szerint a két férfit Van der Sloot és a Kalpoe fivérek vallomása alapján tartóztatták le, valamint azért, mert egyiküknek volt már dolga a rendőrséggel, és mert szokásuk volt éjjelente egy autóval furikázni és nyaraló nőket felcsípni.

Johnt és Jonest nyolc nappal később szabadon engedték, mivel a világon semmi sem utalt arra, hogy közük lehetne Holloway eltűnéséhez. A nyomozást vezető Gerold Dompig évekkel később egy interjúban azt mondta, a letartóztatásokra valójában azért került sor, mert Twittyék és a barátaik iszonyatos agresszióval nyomultak a háttérben. Ők erőszakolták ki Joran van der Sloot és a Kalpoe testvérek a nyomozó szerint túl korai letartóztatását is.

A fiúkat három nappal Natalee eltűnése után kezdték el megfigyelni a nyomozók. Követték a mozgásukat, lehallgatták a telefonjaikat, elolvasták az e-mailjeiket. Domping szerint,

ha mindezt tovább folytathatják, meg tudták volna oldani az ügyet, az eltűnt lány befolyásos családja azonban gyors eredményeket akart, így a nyomozóknak nem volt elég idejük, hogy bizonyítékokat gyűjtsenek.

Joran van der Slootot és a Kalpoe fivéreket június 9-én tartóztatták le. Ezután mindhárman megváltoztatták az eredeti vallomásukat. Azt mondták, a Marriott Hotel strandjára mentek a lánnyal, majd miután eltöltöttek ott vele egy kis időt, magára hagyták. Joran, bár majd négy kilométerre lakott a parttól, azt mondta, ő gyalog indult haza, a testvérek pedig az autójukkal. Néhány nappal később Domping azt nyilatkozta, a három letartóztatott egyike arról beszélt, hogy valami szörnyűség történt az eltűnt lánnyal. Van der Sloot nem sokkal ezután ismét változtatott a vallomásán. Azt mondta, kocsival vitték haza, Natalee pedig még azt autóban ült a Kalpoe fivérekkel, amikor ő kiszállt. A nyomozó biztos volt benne, hogy Joran megijedt, hogy a testvérek rá terelik a gyanút, ezért megpróbálta bemártani őket.

A fiúk későbbi vallomásai alapján június 17-én letartóztattak egy Steve Gregory Croes nevű DJ-t, majd június 22-én Paulus van der Slootot, Joran apját is. Június 22-én mindkettőjüket szabadon engedték, majd július 4-én a Kalpoe testvérek is kiszabadultak. Egyedül Joran van Sloot előzetes letartóztatását hosszabbították meg hatvan nappal.

Elkeseredett kísérlet

Közben tovább folyt a reménytelen keresés. Július 4-én a Holland Királyi Légierő három, infravörös keresővel felszerelt F-16-os vadászgépe pásztázta végig a szigetet és a környékét, de semmit sem találtak. Július végén egy kertész vallomása alapján lecsapoltak egy a Marriott strandjához közeleső kis tavat, majd egy kocogó tippjére kutyás FBI-ügynökök háromszor is átkutattak egy hulladéklerakót, de semmit sem találtak. Az arubai nyomozók közben találtak egy darab szigetelőszalagot, amelyre szőke hajszálak ragadtak, de az FBI központi laboratóriumában megállapították, hogy azok nem Natalee fejéről származtak.

A Twiggy család először százhetvenötezer dolláros jutalmat ajánlott fel annak, aki biztonságban hazajuttatja Natalee-t, segítőkész adakozók pedig még ötvenezer dollárt tettek hozzá ehhez az összeghez. Két hónappal a lány eltűnése után a jutalmat felemelték egymillió dollárra. Ezzel egyidőben egy másik százezer dolláros jutalmat is kitűztek arra az esetre, ha a lány már nem lenne életben, és valaki meg tudja mondani, hol vannak a maradványai. Utóbbi összeget 2005 augusztusában kétszázezer dollárra emelték, de senki sem jelentkezett érte.

Augusztus végén a Kalpoe fivéreket ismét letartóztatták egy barátjukkal, Freddy Arambatzis-szal együtt. Arambatzist azzal vádolták, hogy kiskorú lányokat fotózott és szexuálisan közeledett hozzájuk. A nyomozók úgy gondolták, az ügyben a Kalpoe testvérek és Joran van der Sloot is érintett. Anita van der Sloot, Joran anyja azt nyilatkozta, ez csak egy elkeseredett kísérlet a rendőrség részéről, hogy vallomást csikarjanak ki a fiúkból. Néhány nappal később a gyanúsítottakat elengedték.

Szabad volt már a fő gyanúsított, Joran van der Sloot is. A fiú interjúkat adott különböző amerikai tévécsatornáknak, és mindenütt előadta a maga verzióját a történtekről. Ragaszkodott ahhoz, hogy Natalee Holloway életben volt, amikor a Marriott strandján magára hagyták. Azt mondta, a lány le akart vele feküdni, de ő ezt elutasította, mert nem volt nála óvszer. Natalee ekkor arra kérte, hogy maradjon vele reggelig a parton, de ő haza akart menni, mert másnap reggel iskolába kellett mennie. A fiú azt mondta, korábban azért hazudott arról az éjszakáról, mert utólag szégyellte magát, amiért magára hagyta a lányt, és remélte, hogy Natalee hamarosan előkerül.

Natalee azonban nem került elő. 2006 márciusában, majdnem egy évvel a lány eltűnése után Gerold Dompig a CBS-nek azt nyilatkozta, szerinte Natalee Holloway azon az éjszakán halt meg, amikor utoljára látták, valószínűleg kábítószer- és/vagy alkoholmérgezésben. Az, vagy azok, akik vele voltak, ijedtükben tüntethették el a holttestét. Hozzátette, hogy az arubai rendőrség tíz hónap alatt az éves költségvetése negyven százalékát költötte az amerikai lány eltűnésének felderítésére.

Zsarolás és hazugságok

Az amerikai lány eltűnésének első évfordulója előtt egy hónappal a holland hatóságok átvették az ügyet az arubai kollégáiktól. Április végén és május elején a van der Sloot és a Kalpoe család házát is tüzetesen átkutatták, nem csak a kerteket, de a környező területeket is felásták, de nem találtak semmit.

Majd másfél évvel később, 2007 novemberében ismét letartóztatták a Kalpoe testvéreket és az akkor már Hollandiában tanuló Joran van der Slootot. A nyomozók azt állították, új bizonyítékokra derült fény, ám a bíróság december elején a gyanúsítottak újbóli szabadon engedése mellett döntött. Továbbra sem bizonyította semmi, hogy Natalee Holloway erőszakos bűncselekmény áldozata lett, főleg, hogy a három fiúnak köze lenne a lány eltűnéséhez. Van der Sloot és a Kalpoe testvérek védői azt nyilatkozták, hacsak a nyomozók nem találják meg Hollowayt valamelyik gyanúsított fürdőszobájában, elképzelhetetlen, hogy a védenceiket még egyszer letartóztassák az üggyel kapcsolatban.

A média érdeklődése nem akart alábbhagyni az idő múlásával. Dokumentumfilmesek, oknyomozó riporterek érkeztek a szigetre, hogy felgöngyölítsék az ügyet, amit az arubai rendőrség és az FBI nem tudott megoldani. Egy holland tévéműsor nagy leleplezést ígért 2008 februárjában. Bemutattak egy rejtett kamerás felvételt, melyen a marihuánát szívó Joran van der Sloot egy bizalmasának azt meséli, hogy Natalee Holloway rosszul lett a Marriott strandján, remegett, elveszítette az eszméletét, ő próbálta újra éleszteni, de nem tudott segíteni rajta. Amikor biztos volt benne, hogy a lány meghalt, pánikba esett és felhívta az egyik barátját, hogy segítsen neki eltűntetni a holttestet. Joran később azt állította, amikor a felvételen beszélt, csak azt mondta, amit az ismerőse hallani akart, hogy végre lezárhassák a témát. Továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy Natalee élt, amikor a parton magára hagyta.

Tíz hónappal később a Fox News robbantotta a bombát: Joran van der Sloot egy interjúban bevalotta, hogy nemzetközi lánykereskedőknek adta el Natalee Hollowayt, akit még az eltűnése éjjelén Venezuelába hurcoltak. Az ügyet úgy úszta meg, hogy az apja rendőröket fizetett le. A tévécsatorna egy hangfelvételt is bemutatott, melyen Joran az apjával emberkereskedelemről beszélget. A történetből egy szó sem volt igaz, a felvételen egyedül Joran beszélt, csak elmélyítette a hangját amikor az apja szájába adott szöveget mondta.

A fiú a bolondját járatta az amerikai tévésekkel.

Van der Sloot később a Twitty családot is megpróbálta csőbe húzni: 2010 márciusában megüzente nekik, hogy negyedmillió dollárért elárulja, hol találják Natalee holttestét és azt is, hogyan halt meg a lány. A család látszólag belement az üzletbe, de értesítették az FBI-t. Joran 25 ezer dollár előleget kapott, amiért cserébe megadott egy arubai címet. A holttest azonban nem lehetett a házban, ugyanis Natalee eltűnésének idején az épület még nem is állt. Van der Slootot csalással és zsarolással vádolták, de megúszta komolyabb büntetés nélkül. A fiú később azt mondta, meg akarta büntetni Twittyéket, akik öt éve teszik pokollá az életét.

A perui gyilkosság

Joran van der Slootot 2010-ben egy fiatal nő megölésének gyanújával letartóztatták Dél-Amerikában. Stephany Flores Ramírez huszonegy éves egyetemista eltűnését május 30-án jelentették a hatóságoknak, a lány holttestét három nappal később egy limai hotelszobában találták meg, amit van der Sloot nevére vettek ki. A fiatal férfit június 3-án Chilében letartóztatták, másnap Peruba szállították. A perui hatóságok június 7-én bejelentették, hogy van der Sloot beismerte Flores megölését. A fiú hirtelen felindulásból gyilkolt, mert a lány az engedélye nélkül nyúlt hozzá a laptopjához, melyen olyan adatok voltak, amik van der Slootot Natalee Holloway eltűnéséhez kötötték.

Jorant 2012-ben huszonnyolc év börtönbüntetésre ítélték gyilkosságért. Bár az arubai nyomozók engedélyt kaptak rá, hogy a perui börtönben ismét kihallgassák a fiút, Natalie Holloway rejtélyes eltűnésének megoldásához egy lépéssel sem kerültek közelebb.

Új bizonyíték?

Natalee apja, Dave Holloway évekig járt Arubára, és hol kutyák, hol magánnyomozók segítségével próbált a lánya nyomára bukkanni. Aztán 2011 júniusában egy alabamai bíróságon kérvényezte Natalaee halottá nyilvánítását. A lány anyja megpróbálta ezt megakadályozni, de 2012 januárjában a bíróság Dave-nek adott igazat.

Natalee Holloway hivatalosan meghalt.

Beth Twittyből valóságos híresség lett a lánya eltűnése óta. Beszédeket, előadásokat tart, tévéműsorokban lép fel. Többször beszélt arról, hogy a Natalee ügyét szerinte azért nem sikerült megoldani, mert a korrupt arubai hatóságok a tettesek kezére játszottak. A sziget rendőrsége szerint pedig épp Twittyék miatt hiúsult meg nyomozás, mert az első pillanattól kezdve úgy viselkedtek, mint megvadult elefántok a porcelánboltban. Beth a családjával és befolyásos barátaikkal bojkottot hirdettek a jórészt amerikai turistákból élő Aruba ellen. Bár még Bob Riley, korábbi alabamai kormányzó is beállt mögé, a kezdeményezés sikertelen maradt, a sziget azonban így is sokat szenvedett amiatt, hogy a neve összeforrt Natalee Holloway eltűnésével.

Natalee Hollowaynek tizenhét évvel ezelőtt veszett nyoma, de ma sem tudjuk, mi történhetett vele. Az évfordulóhoz közeledve, 2022. május 9-én Greta Van Susteren amerikai jogász és tévés személyiség, aki az elejétől nyomon követte Natalee eltűnésének ügyét, azt írta a Twitteren, hogy új kulcsbizonyíték van a kezében, ami végre lezárhatja az ügyet. Sokan, sokszor ígértek már döntő fordulatot az ügyben az elmúlt tizenhét évben, azonban az eddigiekhez hasonlóan most sem történt még semmi.