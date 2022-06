Ewan McGregor kiakadt a Star Wars-rajongókra, mert rasszista dolgokat írtak új sorozata egyik szereplőjéről

Elstartolt az új Star Wars-sorozat, az Obi-Wan Kenobi, melynek egyik szereplője Moses Ingram. A színésznőt rasszista támadások érték közösségi oldalain, így a Star Wars hivatalos Twitter-oldala gyorsan közbelépett. A Disneynél egyébként külön figyelmeztették Mosest, hogy ilyesmi előfordulhat majd, amint képernyőre kerül.

There are more than 20 million sentient species in the Star Wars galaxy, don’t choose to be a racist.

— Star Wars (@starwars) May 31, 2022