A fél családját ledagadtozta egy Facebook-hirdetésben a nagymama

Elég komoly felzúdulást okozott az interneten egy Las Vegasban élő nagymama apróhirdetése.

A nő – akinek a nevét illendőségből és/vagy adatvédelmi okokból kitakarták – a Facebook Marketplace-en hirdette meg 1994-ben viselt menyasszonyi ruháját, 800 dolláros áron (279 ezer forint) kínálta a professzionálisan elcsomagolt, megóvott ruhadarabot. Az ár azonban még nem váltott volna ki népharagot – az internetezők azon a szövegen borultak ki, amivel a nő hirdeti a ruhát. Nagyjából a fél családját túlsúlyosnak titulálta benne. Idézünk az apróból:

Így kezdődik a hirdetés szövege, de még ennél is elképesztőbb a folytatás:

Még az unokáim is nagyobbak lesznek, és nem férnek majd bele a ruhába. Mindig is reméltem, hogy valamelyikükre rámegy majd, ezért őriztem meg ennyi éven át. Ezért is fizettem azért, hogy szakszerűen becsomagolják és megőrizzék, sajnos a fiaim nagyobb lányokat vettek feleségül, és az unokáim is testesebbek lesznek nálam.