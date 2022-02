Őszülni kezdett, a főnöke azt mondta, hogy kirúgja, ha nem festi be a haját

A nő általában telefonon kommunikál az ügyfelekkel, ezért nem nagyon érti a felettese kérését.

Két hónap alatt szinte félig megőszült egy 30 éves nő. Ő elfogadott volna, de a főnöke megkeserítette az életét emiatt – írja a Mirror.

A nő elmondta, hogy tavaly nyáron kezdte felfedezni az első ősz hajszálakat. Mivel hosszú fekete haja van, könnyen észrevehető volt a különbség, pláne két hónappal később, amikor a nő állítása szerint már a hajkoronájának a harmada ősz volt. A nő nem annyira bánkódott emiatt.

Egy cseppet sem zavar, és soha nem akartam festékkel bevonni, mert nagyon szeretem

– mondta.

A főnökénél viszont kiverte a biztosítékot.

A nő felettese évente csak néhány alkalommal látogat be a munkahelyére, legutóbb 2021 elején látták egymást. Amikor nemrég találkoztak, a férfi alaposan meglepődött, anélkül, hogy köszönt volna, megkérdezte tőle, hogy „mi a baj a hajaddal?”.

A nő elmondta neki, hogy milyen hirtelen változott meg a haja színe, de a főnököt ez nem hatotta meg, azt kérte tőle, hogy ahogy lehet, fesse be a haját, mert ez így szerinte „nem higiénikus” és „szakszerűtlen”. A férfi szerint a félig ősz haj „nem professzionális”, márpedig annak kell tűnnie, ha az ő márkáját képviseli.

A nő nem értette a főnök kérését, mivel az irodában dolgozó 14 munkatársán kívül nem látják az ügyfelek a haját, ugyanis csak telefonon beszél velük.

A hajam tiszta és jól ápolt! Egyébként egyetlen ügyfelünk sem lát engem, és komolyan kétlem, hogy érdekelné őket, hogy ősz a hajam van

– mondta.

A nő elmesélte azt is, hogy a főnökével való találkozás után egy nappal még rosszabbra fordultak a dolgok. A férfi egyenesen megfenyegette, hogy kirúgja, ha nem festi be a haját.

A nő megkereste a cég HR-esét, aki pechjére a főnök sógora, így nem is foglalkozott a problémájával, csak annyit kérdezett tőle, hogy mégis mi akadályozta abban, hogy befesse a haját, ha már a főnöke azt kérte tőle.

Megpróbálta elmagyarázni neki, hogy az ősz hajnak semmi köze a higiéniához vagy a professzionalizmushoz. A HR-es azt válaszolta, hogy megérti, de ha nem tesz eleget a sógora kérésének, akkor számolnia kell a következményekkel.

A nő névtelenül megosztotta a történetét a Redditen. Azt fontolgatja, hogy felmond és a kommentelők is erre biztatták.

„Nagyon sajnálom. Egyszerűen nem tudok túllépni ezen” – írta egy felhasználó, aki szerint már önmagában a főnökével való vita is rengeteg időt is energiát emészt fel, ezért is távoznia kellene.

Egy másik kommentelő azon akadt ki, hogy a főnök miért nem tarja higiénikusnak az ősz hajat, egy harmadik próbált mosolyt csalni a nő arcára. Azt írta, hogy, ha felmond vagy kirúgják, akkor elmondhatja mindenkinek, hogy azért kellett távoznia, mert nem festette a haját, a főnökét biztos nem fogják megdicsérni miatta.