Hunyadi Donatella egyszer felhívott egy rosszindulatú kommentelőt, aki beszólt neki

Csütörtök reggel Hunyadi Donatellát hívták be az Ébredj velünk stúdiójába, hogy arról a kampányról kérdezgessék, aminek segítségével az internetes zaklatásra hívja fel a figyelmet. A műsorban arról beszélt, hogy korábban nagyon megviselték a rosszmájú kommentek, de édesanyja, Kiszel Tünde sokat segített neki abban, hogy egyre jobban kezelje és figyelmen kívül hagyja a zaklató üzeneteket és hozzászólásokat.

Először volt olyan is, hogy sírtam, vagy egyből mentem oda anyukámhoz, és mondtam neki, hogy ez mire jó, vagy ezt miért. Nem értettem, hogy miért támadnak emberek, nem is ismernek, nem hallottak rólam, hogy milyen ember vagyok igazából. Ő nagyon sokat segített nekem ebben, meg szerencsére én magam is átlendültem már arra, hogy eltekintek ezektől. Volt, hogy reagáltam ezekre, de semmi értelme. Volt, hogy fel is hívtam az illetőt, hogy »na, akkor add meg a számod, és akkor beszéljük meg« de velük így nem lehet felvenni, tehát van az a fajta, akinek akármit mondasz, minden rossz.