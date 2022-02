Köpd be az exedet – erre buzdítottak Valentin-napon az amerikai bűnüldözők

Sajátos Valentin-napi üzenettel kedveskedett (?) az amerikai polgároknak az Alkohol- és Dohánytermékek, illetve Lőfegyverek Forgalmával Foglalkozó Iroda (ATF). A hivatal tweetje gyakorlatilag arra buzdítja az embereket, hogy köpjék be exüket:

– olvasható a bejegyzéshez tartozó képben.

A poszt szövegében az exek mellett a jelenlegi partnerek feladására is ösztönzik a lakosokat: „Rendelkezik információval illegális fegyverkereskedelemben érintett volt (vagy jelenlegi) partnerével kapcsolatban?” – teszik fel a kérdést, majd közlik a megfelelő telefonos és email-elérhetőséget, ahol mindenki bejelentheti az említett törvényszegést.

Valentine’s Day can still be fun even if you broke up. Do you have information about a former (or current) partner involved in illegal gun activity? Let us know, and we will make sure it’s a Valentine’s Day to remember! Call 1-888-ATF-TIPS or email ATFTips@atf.gov. pic.twitter.com/OdDIPdIzkr

— ATF HQ (@ATFHQ) February 14, 2022