Ne görcsöljön rá, ha tényleg élvezni szeretné az ünnepeket!

Az év végi ünnepek sokak számára komoly stresszt jelentenek, hiszen ilyenkor áltlaában az egész nagy család összejön. Ajándékok, vacsora, vagy csak összeszervezni, hogy mindenkinek jó legyen az adott időpont – mindezek komoly stresszt okozhatnak. A stresszre pedig akár az egészségünk is rámehet.

Fontos, hogy ne csupán a többiekre, hanem magunkra is kiemelten odafigyeljünk ezekben az időkben. Gondoljuk át jó előre, mik a feladataink, így máris jobban látjuk, mi ér rá inkább és mi nem. A teendőket ütemezve pedig az ünnepek alatti stresszt is mérsékelhetjük.

Kerüljük az olyan „stresszoldást”, mint amilyen a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás, ezek ugyanis egyáltalán nem javítanak semmin, ellenben az egészségünket garantáltan rombolják.

Tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mi az, aminek a megoldása számunkra túl sok problémát okoz. Ezután próbáljuk meg megbeszélni családtagjainkkal, hogy segítsenek be, esetleg vegyék át tőlünk az adott feladatot. Például ne főzzünk, ha az csak stresszt jelent nekünk: biztos van valaki a családban, aki szívesebben főzne ahelyett, hogy mondjuk az ajándékok beszerzésével vagy azok becsomagolásával foglalkozna. Végül is családi rendezvényről van szó, nem kell tehát mindent egymagunknak megoldani. Így ráérősebben készülődhetünk, ami szintén kevesebb stresszt jelent.

Azt is próbáljuk elkerülni, hogy az utolsó pillanatra hagyjunk teendőket. Akár a karácsonyfát is feldíszíthetjük korábban, vagy kitalálhatunk olyan menüt, amit ráér egy-két órával a tálalás előtt elkészíteni vagy épp csak ki kell venni a sütőből. Ha netán a 24-i vacsorára terveznénk valami újdonságot főzni, a receptet mindenképp teszteljük le pár nappal vagy héttel korábban.

Ha előre beosztjuk az időnket, azzal elkerülhetjük a halogatást és az abból fakadó szorongást, amiért még ezt vagy azt még mindig nem intéztük el.

Az egészségünket se hanyagoljuk el: étkezzünk rendszeresen és táplálóan, valamint próbáljunk némi mozgást is beiktatni a programjaink közé, illetve aludjunk eleget. Mindezek segítenek abban, hogy energikusabban és frissebben álljunk az ünnepi teendőink elvégzéséhez.

Ne csak feladatlistát írjunk össze, hanem próbáljunk meg arra is felkészülni, hogy milyen érzések érinthetnek meg ilyenkor minket. Ne szorongjunk például amiatt, hogy nem a megfelelő ajándékot találtuk meg valakinek, nyugtasson meg a tudat, hogy mi minden tőlünk telhetőt megtettünk az ügy érdekében.

Arra is készüljünk fel, hogyan viselkednek majd a családtagjaink. Lehet, hogy akad köztük olyan, aki mindenben csak a hibát keresi, és karácsonykor sem hazudtolja meg magát, de emiatt nekünk nem szabad idegeskednünk. Próbáljuk meg így elfogadni az illetőt, esetleg a kínos percekben majd menjünk ki inkább pár percre a levegőre valami mondvacsinált ürüggyel – akár már ennyi is segíthet lehiggadnunk.

Jót tehet az is, ha az ünnepek alatt és azt megelőzően inkább hanyagoljuk a közösségi oldalak nézegetését. Vélhetően a sokan csak „menőznek” ilyenkor a tökéletes harmóniát sugárzó fotóikkal, amitől másokon elhatalmasodhat a megfelelési kényszer, hogy akkor nekem is ugyanolyan kell, ha nem még annál is szebb…

Összességében álljunk úgy hozzá az ünnepekhez, hogy az alapvetően jó dolog. Ha nem szorongunk már előre azon, hogy úgyis gondjaink lesznek miatta, akkor jó eséllyel valóban élvezni is fogjuk a karácsonyt!

