Újra összegyűltek a QAnon-hívők, most azt várják, hogy ifjabb John F. Kennedy visszatérjen a halálból

Az év elején a washingtoni Capitolium épületénél történt botrányos jelenetek óta egyre ritkábban hallatnak magukról a QAnon-hívők, ami – ha jobban belegondolunk – nem is csoda. A qanonisták Donald Trump, korábbi amerikai elnök legelhivatottabb, legvakmerőbb hívei, akik olyan extrém összeesküvés-elméletekben hisznek, mint hogy egy sátánista pedofil hálózat (melynek tagjai között szép számmal akadnak demokrata politikusok is) át akarja venni a hatalmat az Egyesült Államokban, ezt pedig egyedül Donald Trump képes megakadályozni.

A Capitolium ostroma óta úgy tűnt, hogy a qanonistáknak már nem mindent felülíró célja, hogy Trumpot visszahelyezzék az elnöki székbe, az utóbbi hónapokban szokatlanul nagy csend volt, mint a korábbi republikánus elnök, mind a hívei körül. Utóbbiak most viszont újra hallattak magukról, amint arról a Ladbible beszámolt.

A lap szerint QAnon-hívők egy nagyobb csoportja gyülekezik Dallasban a Dealey Plaza előtt. Mindezt pedig azért teszik, mert az a hír járja, hogy

újra feltűnik a színen a több mint 20 éve halott ifjabb John F. Kennedy.

Az 1999-ben egy repülőgép-szerencsétlenségben életét vesztő ifjabb JFK halálát rengeteg találgatás és elméletgyártás övezte az elmúlt évtizedekben, az ugyanakkor eddig még nem fordult elő, hogy emberek ekkora csoportja a feltámadását, újbóli felbukkanását várja.

There is currently a large crowd of what appears to be QAnon believers at the AT&T Discovery Plaza in downtown Dallas. A popular QAnon theory recently is that JFK Jr. of the Kennedy family will be making a big announcement at Dealey Plaza by the grassy knoll sometime tomorrow. pic.twitter.com/8L0Lw09wH7

— steven monacelli (@stevanzetti) November 2, 2021