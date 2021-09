Banánon mutatták be a körülmetélést egy tévéműsorban

Fura pillanatoknak lehettek szemtanúi a Channel 4 brit közszolgálati televízió nézői.

A First Dates (Első randik) című társkereső-tematikájú műsorban egy urológus doktornő volt az egyik játékos, akit arra kértek a szerkesztők, hogy egy banánon mutassa be, hogyan kell valakit körülmetélni.

Az adásban csak Abi néven emlegetett 33 éves orvos eleget is tett a kérésnek, és bizony a férfi nézőktől érkező twitteres kommentek egy része arról szólt, hogy ezt még nézni is fájdalmas volt.

My penis hurts whilst Abi is demonstrating how to circumcise a banana 🤢 #FirstDates pic.twitter.com/fR5q62pA0B

— CH (@OfficialCWH) September 20, 2021