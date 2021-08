„Ha nem kellett az oltás, akkor se menjetek kórházba, ha covidosok lesztek”

– mondta el a Huffington Postnak az amerikai Észak-Karolina államban élő Jason Arena, utalva az oltásellenesnek címzett, hamar híressé vált felvételre, amit pár nap alatt már több milliószor néztek meg a különböző közösségi oldalakon.

A 45 éves férfi elmondta, felesége négyes stádiumú mellrákban szenved, amit 2019-ben diagnosztizáltak nála, és kemoterápián és sugárkezelésen is átesett. Arena a videóban elmondta, hogy feleségének az előző héten be kellett mennie a kórházba, ahol azonban a harmadik napon közölték vele, hogy hamarabb haza kell küldeniük, mert az ott megjelent sok covidos beteg miatt nem tudják ellátni.

Arena ezzel kapcsolatban megemlíti, hogy a kórházba került covidos betegek 99 százaléka nem oltatta be magát a koronvírus-ellenes vakcinákkal. A Post cikkéből kiderül, hogy a helyzet valójában még ennél is rosszabb Észak-Karolinában, ott ugyanis a kórházban ápolt covidos betegek 99,5 százaléka nincsen beoltva.

A férfi ezután kijelenti, mindenkinek joga van azt gondolni, hogy a covid nem is olyan veszélyes, és neki nincsen szüksége az oltásra, és nem fog senkivel vitatkozni, aki így cselekszik.

Azzal viszont már van bajom, hogy rögtön kórházba rohansz, amikor elkapod a vírust. Ha nem hiszed, hogy orvosok meg tudják akadályozni, hogy elkapd a vírust, akkor miért bízol abban, hogy ki tudnak gyógyítani belőle? Miért rohansz a kórházba? Ha tényleg azt hiszed, hogy neked nem kell az oltás, mert a covid nem is annyira nagy dolog, akkor tarts ki a véleményed mellett, és maradj otthon!

Majd hozzátette: a beoltatlanok csak másokat sodornak veszélybe, és megakadályozzák, hogy orvosi kezelést kapjanak olyanok, akiknek tényleg szüksége van rá.

Arena a Huffington Postnak nyilatkozva hozzátette:

