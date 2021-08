Újra tombol a járvány Amerikában, és ezért most már a beoltatlan embereket hibáztatják

Az Egyesült Államokban újra romlani kezdtek a járványadatok, amiért elsősorban az oltáselleneseket okolják.

Texas állam republikánus kormányzója májusban jogszabályban tiltotta be a kötelező maszkviselési törvényeket, júniusban pedig egy másik jogszabállyal akadályozta, hogy a vállalkozások oltási igazolást kérjenek az ügyfeleiktől, a vendégeiktől és a vásárlóiktól, egyúttal büszkén kijelentette, hogy az állam „száz százalékban nyitva áll”. A híresen öntörvényű konzervatív államban most azzal számolnak, hogy a delta variáns terjedésével az elkövetkező hetekben minden korábbinál több koronavírusos beteg kerülhet kórházba.

Hasonló a helyzet Floridában, amelynek a kormányzója, a járványügyi korlátozások heves ellenzőjeként ismertté vált republikánus Ron DeSantis idén márciusban még alig győzte reklámozni, hogy bár lazán kezelték a járványt, mégsem lett belőle katasztrófa, pedig sokan azt jósolták. Kritikusai már akkor arra figyelmeztettek, hogy korán futja a győzelmi köröket, és úgy tűnik, utóbbiaknak lett igazuk.

Kapcsolódó Florida lazán kezelte a járványt, mégsem lett belőle katasztrófa A kormányzó még a kötelező maszkviselést sem volt hajlandó elrendelni, az iskolák nyitva maradtak, és a gazdaság védelmére az üzleteket sem korlátozta az állam.

Az augusztus elejei adatok szerint ugyanis az Egyesült Államokban újonnan megfertőződött emberek egyharmada Floridában és Texasban él, és különösen a félsziget az, ahol igazán terjedni kezdett a járvány. Az egy hónappal korábbi adatokhoz képest hétszáz százalékkal nőtt, ezzel rekordokat döntött a fertőzöttek száma a déli államban: hétnapos átlagban majdnem napi 18 ezer, a CDC adatai szerint.

Ezen felül az elmúlt három napban folyamatosan rekordot döntött a Covid-19 miatt kórházba kerültek száma. Az augusztus 4-ei adatok szerint 12 408-an feküdtek kórházban, akik közül 2 406-an intenzív ellátásra szorultak.

A betegek nagy száma miatt több kórházban is elkezdték elhalasztani a nem sürgős műtéteket, hogy minél több kórházi ágy maradjon a koronavírusos betegeknek, és bár DeSantis rendeletben tiltotta meg a tankerületeknek, hogy kötelezővé tegyék az iskolákban a maszkviselést, több oktatási intézmény is pontosan ezt teszi vagy erre készül. Csakúgy, mint a Publix szupermarket-lánc, a Disney World és a Universal vidámpark is.

Közben az egész Egyesült Államokban többen fertőzödnek meg, illetve többen kerülnek kórházba, mint tavaly nyáron még az oltások megjelenése előtt. Emiatt egyre több államban vezetnek be ismét korlátozó intézkedéseket, egyúttal a beoltott emberek egyértelmű bűnösöket találtak a járvány újbóli berobbanására: az oltáselleneseket.

Az amerikai sajtóban megjelent beszámolók szerint a koronavírus főleg ott terjed, és ott magas a halálozási arány, ahol alacsony az átoltottság, miközben a kórházba kerülő emberek nagyjából 95 százaléka nem oltatta be magát a már könnyen, bárki számára elérhető vakcinákkal. Az Axios-Ipsos augusztus 3-án nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatása szerint a beoltottak majdnem nyolcvan százaléka szerint az oltást ellenző emberek okolhatók azért, hogy újra terjedni kezdett a vírus. Márpedig az utóbbiak jellemzően republikánusok.

„Itt az idő, hogy a beoltatlanokat hibáztassuk”

A Donald Trump elnöksége alatt kifejlesztett vakcinák igazi győzelmet jelenthettek volna a Republikánus Pártnak – jelentette ki a Trump-kormányzat oltásfejlesztésért felelős kormányzati biztosa, Alex Azar. Azonban pont a jobboldaliak lettek azok, akik nem hajlandók beoltatni magukat, melynek legfőbb oka a konzervatív közösségekben terjedő oltásellenesség.

Jobboldali lelkipásztorok szó szerint üvöltik a híveiknek, hogy ne oltassák be magukat, és ne hordjanak maszkot, miközben a konzervatív média több populista megmondóembere is oltásellenes üzenetet közvetít a közönségének, kétségeket ébresztve a vakcinák biztonságosságával kapcsolatban. Köztük van a héten legnézettebb amerikai hírtelevíziós műsor vezetője, Tucker Carslon, aki félrevezető információkkal tántorítja el nézőit az oltás beadatásától, vagy a Newsmax főműsoridős műsorvezetője, Rob Schmitt, aki azon elmélkedettt az egyik adásában, hogy az oltások „természetellenesek”, és „talán egyes betegségnek ki kell irtaniuk egy bizonyos számú embert”.

Emellett a Republikánus Párt politikusai aktívan vagy hallgatásukkal segítették a különböző járványügyi intézkedésekkel szembeni ellenállást.

Georgia állam republikánus képviselője, Marjorie Taylor Greene például azt tanácsolta, hogy „csak mondjatok nemet” az oltásra, és azzal a hamis állítással riogatta az embereket, hogy több ezren szenvednek „nagyon súlyos”, az életüket megváltoztató mellékhatásoktól, sőt, ezrek halnak bele, csak az „ő történeteiket a sajtó és a közösségi oldalak cenzúrázzák”. Hasonlóan nyilatkozott Ron Johnson, Wisconsin állam szenátora, aki kijelentette, hogy nem fogja beoltatni magát, hírhedt oltáselleneseket népszerűsít, és közben félrevezető, hamis információkat terjeszt a maszkviselésről meg az oltásokról.

Közben a washingtoni képviselőház republikánus tagjai a hallgatásukkal segítik az oltásellenesség terjedését: a CNN több hónapig próbálta kideríteni, hogy be vannak-e oltva, de a republikánus képviselők több mint fele nem volt hajlandó ezt elárulni.

A delta variáns terjedésével azonban egy kis változás állt be. Július közepén már arról cikkezetek az amerikai sajtóban, hogy a republikánusok és a konzervatív média egyes alakjai már arra biztatják az embereket, hogy oltassák be magukat. A Fox News több népszerű műsorvezetője is az oltás fontosságát hangsúlyozta, miközben Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakciójának nagyhatalmú vezetője rádióhirdetésekben népszerűsíti a vakcinát Kentucky államban.

Itt az idő, hogy a beoltatlanokat hibáztassuk

– jelentette ki Alabama állam republikánus kormányzója, Kay Ivey, utalva a fertőzések növekvő számára. Hasonlóan fogalmazott Arkansas állam republikánus kormányzója, Asa Hutchinson, aki „elkeserítőnek” nevezte, hogy politikai kérdéssé vált az oltás, és az államot járva kezdte el meggyőzni az embereket, hogy oltassák be magukat. Augusztus elején pedig még azt is elismerte, hiba volt tőle, hogy támogatta azt az áprilisban hozott törvényt, ami megakadályozta a helyi önkormányzatoknak, hogy kötelező maszkviselési szabályokat hozzanak.

Az oltáspártiak pedig újabb jelentős támogatókat kaptak: a nagy amerikai vállalatokat.

A cégek oldják meg a problémát

Július utolsó hetében és augusztus első napjaiban egymás után jelentették be az amerikai cégek, hogy kötelezővé teszik az oltást a munkavállalóik számára, és ezt teljesen törvényesen meg is tehetik. Olyan, több százezer embert foglalkoztató vállalatokról van szó, mint például a Google, a Microsoft, a Facebook és a Disney. Hasonló lépést tett a legnagyobb amerikai munkaadónak számító magáncég, a Walmart, valamint a 120 ezer embert alkalmazó húsfeldolgozó, a Tyson Foods. Emellett a legtöbb amerikainak munkát adó szövetségi kormány is.

Az adatok azt mutatják, hogy ez működhet: az elmúlt hetekben újra nőtt azoknak az amerikaiaknak a száma, akik beoltatták magukat; köztük olyanok is, akik ezt titokban teszik, hogy az oltásellenes közösségük tagjai ne ítéljék el őket ezért. Vagy azért vállalják most az oltást, mert a konzervatívok is erre buzdítják őket, vagy megijedtek a jobban fertőző delta variánstól, esetleg nem akarnak újabb korlátozásokat, illetve a munkaadójuk erre kötelezi őket.

Vagy talán nem akarnak úgy járni, mint azok a beoltatlan, fiatal és egyébként egészséges covidos betegek, akikről egy alabamai orvos emlékezett meg a Facebook-oldalán: