Oltásellenesek ostromolták meg a BBC épületét, ahonnan a BBC nyolc éve elköltözött

Oltásellenes tüntetést tartottak augusztus 9-én, hétfőn Londonban. A demonstrálók többek között a szerintük diszkriminatív vakcinaútlevelek bevezetése, és a kiskorúak beoltása ellen tiltakoztak. A tüntetők egy csoportja megpróbált bejutni a brit közszolgálati média egykori székházába, mert szerintük a BBC „vakcinapropagandát” terjeszt – írja a Guardian című brit lap.

anti-vax cranks are so good at research they’re trying to storm the old bbc hq. y’know, the one the bbc left nearly a decade ago. pic.twitter.com/wUHVQdI6SO

— Sloane (@SloaneFragment) August 9, 2021