A koronavírusba halt bele egy oltásellenes férfi, aki a járványon gúnyolódott

Egy hónapnyi küzdelem után a koronavírus szövődményeibe halt bele 34 évesen Stephen Harmon, aki a közösségi médiában korábban rendszeresen gúnyolódott a járványon – számolt be róla a BBC. Hétezer követőjének például júniusban azt írta a Twitteren: „Van vagy 99 problémám, de az oltás nincs köztük”.

Az oltásellenes férfi előszeretettel osztott meg mémeket, az egyikben azzal viccelődött, hogy inkább hisz a Bibliában, mint az Egyesült Államok vezető járványügyi szakértőjében, Anthony Fauciban.

Harmon tüdőgyulladással került egy Los Angeles-i kórházban lélegeztetőgépre, ahol már nem sikerült őt megmenteni. A kezelés során is kommunikált követőivel, utolsó posztjában annyit írt: „Nem tudom, mikor ébredek fel. Imádkozzatok értem.”

