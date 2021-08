A Loch Nesst nézegette a Google-ben, de nem azt a szörnyet találta meg, amelyikre számított

A skóciai Loch Nesst az állítólag a tó mélyén élő hatalmas vízi szörny legendája tette híressé. Minden évben rengetegen utaznak a környékre abban a reményben, hogy a saját szemükkel is megpillanthatják a szörnyet, de tömegek pásztázzák a tavat a különböző online platformokon is.

Egy férfi a Google utcanéző alkalmazását használva a vízi szörny helyett egy meztelen férfi fotójára bukkant– írja a Scotsman című skót lap.

A fiatal férfi a Twitteren osztotta meg a felfedezését. Azt írja, a Google Térképek alkalmazásba beírta, hogy Loch Ness, majd az utcanézetre kattintott. A meztelen fotót nem mellékelte a bejegyzéséhez, de elnézést kért azoktól, akik követik az útmutatóját.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

search “loch ness” in Google Maps, and click on the street view (I apologise in advance) pic.twitter.com/fW8cBO8NH5

— juro que 💔 (@impedrolopez) August 8, 2021