Allergiásan vezetni olyan, mintha söröztünk volna (x)

Meglepő kijelentést tett egy walesi professzor: szerinte ugyanis náthásan nem biztonságos vezetni, mert ilyenkor a koncentrációnk ugyanannyira rossz, mintha megittunk volna 4-5 korsó sört.

Tüsszögés közben vezetni veszélyes

A biztonságos vezetéshez szükség van a megfelelő koncentrációra és a jó reakcióidőre, ám a folytonos orrfújás és tüsszentés, amelyek a pollenallergia legjellemzőbb tünetei, elvonják a figyelmet. Két tanulmány is állítja, hogy eldugult orral, náthásan veszélyes lehet az autóvezetés. Korábban Andy Smith, a cardiffi egyetem professzora jelentette ki, hogy tüsszögve, orrot fújva vezetni pont olyan, mintha megittunk volna 4-5 korsó sört. Egy londoni székhelyű biztosítótársaság kutatása később számszerűsítette, hogy a náthás autóvezetők 11 százalékkal rosszabbul teljesítettek még azoknál is, akik egy dupla whisky elfogyasztása után ültek volán mögé.

Ezért veszélyes náthásan volán mögé ülni

A kutatásból tehát kiderült, hogy náthásan jobban csökken a reakcióidő, mint egy dupla whisky elfogyasztása után. Ha folyamatosan fújjuk az orrunkat, akkor gyakran nem az utat figyeljük, hanem a papírzsebkendőt keressük. Ilyenkor levesszük az egyik kezünket a kormányról, és a mellettünk lévő ülésen matatunk. Éppen emiatt tudunk kevésbé jól korrigálni, amikor arra lenne szükség: lassabban lépünk a fékpedálra, és kevésbé tartjuk be a követési távolságot is. A tüsszentés különösen magas rizikófaktornak számít, hiszen ilyenkor mintegy 3 másodpercig nem is látjuk az utat, kis időre elengedjük a kormányt, esetleg bosszankodunk is magunkban, a bosszankodás pedig ugyancsak elvonja a figyelmünket a vezetésről.

Megkeseríti a mindennapjainkat a szezonális allergia

A pollenallergiás időszak évről évre hosszabbra nyúlik, jellemzően kora tavasztól késő őszig tart. Az allergiás szénanátha kellemetlen tünetei, mint az állandó orrfolyás és tüsszögés megkeseríthetik a mindennapokat, és nem csak olyankor, amikor éppen autót vezetünk. Sokan használnak valamilyen szintetikus orrspray-t, hogy az orrfolyást és az orrdugulást megszüntessék, ám ezekkel a szerekkel jobb csínján bánni, hiszen ezek közül sokat 7-10 napnál tovább nem is lehet használni, mivel függőséget okoznak, illetve idővel csak egyre rosszabb állapotot idézhetnek elő.

