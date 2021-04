Pataky Attila: Lélekben hűséges vagyok, a test az meg tud inogni

Az Edda énekese Hajdú Péternek mesélt arról, hogy hogyan áll a kapcsolatokhoz.

– mondta Pataky Attila, aki azt is elárulta, hogy az összes korábbi kapcsolatában megcsalta a párját, de ez vagy nem derült ki vagy megbocsátottak neki. Jelenlegi házasságát viszont már nem akarja kockára tenni.

Most abszolút test és lélek hűségben élek. A haverok csúfolnak, hogy most már könnyű. Nem igaz, most is van az évben 2-3 olyan pillanat, amikor megjelennek a lányok, de az ember ma már nagyon tudja, mit veszíthetne. Megvan az arányérzéke hozzá és fel nem merül, hogy egy éjszakáért odadobná vagy rizikózná azt a csodát, ami megvan.