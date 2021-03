A bezártság és a depresszió a legjobb párkapcsolatokat is próbára teheti (x)

Az elmúlt évben olyan mennyiségű stresszel és bizonytalansággal kellett szembenéznünk, amelyre korábban nem volt példa. Ez az időszak próbára tette a kapcsolatainkat is, még a legboldogabb házasságokban is okozott problémákat….

Tartós stresszt hozott az elmúlt év

A 2020-as évben az állandó bizonytalanság miatt kialakult tartós feszültség és a stressz sokunkat kimerített, és fásulttá váltunk. A bezártság olyan problémákat és gondokat hozott a felszínre, amelyeket korábban el tudtunk nyomni. Ám ez a szembenézés sokunknak nem tett jót, és még a legbiztosabbnak hitt kapcsolatainkat is megrendítette. A home office pedig elszigetelte az embereket egymástól, és ez a szakemberek szerint is depresszióhoz vezethet.

Andiék tökéletesnek hitt házasságát is kikezdte a bezártság

Ádám és Andi 12 éve alkotnak egy párt, az életük kezdetektől olyan harmonikus, hogy a környezetük is gyakran pozitív példaként emlegette őket. Két kisgyereket nevelnek együtt, és még a kicsik körüli teendők sem ástak árkot közöttük. Ám a 2020-as év alaposan próbára tette a jól működő kapcsolatukat.

„Korábban mindent meg tudtunk beszélni egymással, és biztosak voltunk benne, hogy akármilyen problémával megküzdünk együtt. Azonban a férjem, Ádám az év közepén elveszítette a munkáját és hónapokig nem talált újabb állást magának – emlékszik vissza a 36 éves Andi. – A munkanélküliség rossz hatással volt rá. Ahogy teltek a hetek egyre motiválatlanabb lett, és befelé fordulóvá vált. Próbáltam felvidítani, de bármit tettem, minden balul sült el. Az életvidám, tetterős férjem mogorván reagált, kötekedő volt és gyakran vitatkoztunk is. Olyan dolgokat vágtunk egymás fejéhez, amelyekről mi sem gondoltuk, hogy zavarnak minket. Az év végére már alig tudtunk beszélni egymással, nagyon rossz volt otthon a hangulat, amit a gyerekeink is megéreztek.

Segített az orbáncfű

Már totálisan kétségbe voltam esve, amikor is az egyik barátnőm javaslatára elmentem a patikába, és megvettem a recept nélkül kapható orbáncfű-tartalmú Remotiv extrát. Ez a gyógynövényt tartalmazó gyógyszer klinikailag igazoltan csökkenti az enyhe depresszió tüneteit és javítja a hangulatot. A férjem kezdetben hallani sem akart arról, hogy gyógyszert szedjen, ám végül sikerült meggyőznöm. Idővel ő is érezni kezdte a Remotiv extra jótékony hatását, mert visszanyerte a jó hangulatát, motiváltabbá vált és újra tudott higgadt fejjel gondolkodni. Aminek meg is lett a gyümölcse: talált magának munkát, újra dolgozik és úgy tűnik, a kapcsolatunk is rendeződik végre.

Vény nélkül kapható, orbáncfűkivonat-tartalmú gyógyszer