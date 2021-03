Videón, ahogy gazdag lett egy nő, miközben várt a repülőre

Hogy üti el az ember az időt, amíg beszállásra várakozik egy repülőtéren? Las Vegasban nyilván játékautomatázással.

A McCarran nemzetközi reptéren összesen 1400 nyerőgép áll az utasok rendelkezésére, bár most a járványhelyzet miatt csak 500 működik. Ezek egyikén játszott február 25-én egy Megan H. nevű nő.

A Flower Mound településen (Texas) élő nő a Southwest Airlines járatára várt, unalmában elkezdett félkarú rablózni, és még a gép indulása előtt

302 ezer dollárral (90 millió forint) lett gazdagabb.

A repülőtér hivatalos Twitter-oldalán gratulált a szerencsés nyertesnek

Winner, winner, chicken dinner!

Megan H. of Flower Mound, Texas, won more than $302,000 yesterday playing the Wheel of Fortune slots in the B Concourse. Congratulations, Megan! #winning #luckylady pic.twitter.com/o1uyv84qgF

— McCarran Airport (@LASairport) February 26, 2021