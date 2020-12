Elveszítette az állását és az apját, aztán jött a karácsonyi csoda

2020 senkinek nem volt átlagos év, de Joe Camp életében elképesztő hullámvasutat jelentett.

A Charlotte-ban (Észak-Karolina) élő férfi szeptemberben húsz év után elvesztette pedagógusi állását, egy hónappal később még nagyobb tragédia következett: az apja elhunyt koronavírusban.

Joe érthetően eléggé mélyre került a történtek után, de családtagjai és barátai biztatták, hogy ne adja fel. És tényleg kezdtek jóra fordulni a dolgok: először talált magának új munkát, egy autókereskedésben kezdett dolgozni.

A Charlotte Observer című helyi lap szerint a férfi december 17-én vásárolt két kaparós sorsjegyet egy benzinkúton, darabjáért 5 dollárt (1500 forint) fizetett. Az egyikkel nem nyert semmit – a másikkal pedig megütötte a főnyereményt. 250.000 dollárt nyert, ami forintra átszámítva több mint 74 millió. A főnyereményre az esélye 1 az 1,2 millióhoz volt.

– idézte fel a pillanatokat, amikor meglátta a sorsjegyen található összeget.

Joe Camp elmondta, a családjára költi a pénzt: lánya iskoláztatása és az unokákra. Mint mondja, ő nem örökölt senkitől semmit, és mindenképp szeretné megkönnyíteni utódai sorsát.

Way to go, Joe Camp! Joe won $250,000 playing Gold Rush on Thursday. He purchased the winning ticket from Coulwood BP on Belhaven Blvd. in #Charlotte. “What I plan on doing with my winnings is having a future for my daughter,” he said. #NCLottery https://t.co/BT1NI99Qg4 pic.twitter.com/la4X9bSSc9

— NC Education Lottery (@nclottery) December 22, 2020