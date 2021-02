Előbb kapott vakcinát a gyerekgyilkos nővér, mint az a nő, akit ő tett fogyatékossá

A szóban forgó nő négy gyermeket ölt meg, és további kilencet próbált megmérgezni két hónap leforgása alatt.

Egy többszörö gyerekgyilkos nővér megkapta a koronavírus elleni védőoltás első adagját, miközben az a nő még mindig várakozik, aki a nővérnek köszönheti, hogy egész életére fogyatékos lett és napi felügyeletre szorul, írja a Metro.

Az 52 éves Beverly Allit egyike volt annak a 360 betegnek a nottinghamshire-i Rampton Secure Kórházban, akiknek lehetőségük volt beoltatni magukat a koronavírus elleni vakcinával. A nő arról nevezetes, hogy a múltban a Halál Angyalaként emlegették, amiért 1991-ben 59 nap alatt négy csecsemővel végzett és további kilencet próbált megmérgezni a lincolnshire-i Grantham and Kesteven Kórházban. Azok közül, akik túlélték a támadást, többeknél élethosszig tartó fogyatékosság alakult ki. Ilyen áldozat Katie Phillips is, aki az ikertestvérével, Beckyvel együtt kapott halálos dózisú inzulint Allittől. Katie túlélte a merényletet, testvére azonban belehalt a túladagolásba. Miután az inzulin injeckió nem érte el a hatását, Allit még háromszor próbálkozott Katie megölésével: újabb inzulinadagot, majd kálium injekciót adott neki, és egy párnával is megpróbálta megfojtani.

A traumák következtében Katie agykárosulást szenvedett, részlegesen lebénült és megvakult.

Állapota értelmében a ma már 30 éves nő mindennapos ellátásra szorul.

Miután megtudták, hogy Allit megkapta a vakcinát, Katie édesanyja azt nyilatkozta, rendkívül bosszantja, hogy olyan emberek, akik szörnyűségeket műveltek, előbb kaphatnak oltást, mint azok, akik sokkal jobban rászorulnának. Ezzel együtt elmondása szerint nem sokkolta, hogy Allitot beoltották, mivel korábban már egy másik sorozatgyilkost, Rosmary Westet is beoltották.

Az ügy így is okozott kisebb felháborodást, így a brit egészségügyi szolgálat (NHS) is kiadott egy közleményt, melyben jelezték, legyenek ezek az emberek bármennyire taszítóak, a tetteik pedig szégyenteljesek, ugyanúgy gondoskodni kell róluk.

Allitot 1993-ban tizenháromszoros életfogytiglanra ítélték, hogy aztán nem sokkal később pszichiátriára kerüljön, miután egyértelművé vált, hogy veszélyes önmagára. A szakvélemények szerint a nő kivetített Münchausen-szindrómában szenved, ami szerint azért betegítette meg, és okoz kárt a környezetében élő személyeknek, hogy később ápolhassa és gyógyíthassa őket.