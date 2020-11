Ezekkel az egyszerű eszközökkel is enyhíthetünk a téli szorongásunkon

Az idei tél a szokásosnál is magányosabb lehet, de van néhány megoldás, amivel enyhíthetjük a bezártság érzését!

A koronavírus-járvány miatt az idei tél a szokásosnál is nagyobb elszigeteltségre, a barátoktól, szeretteinktől való távolmaradásra kényszeríthet bennünket. Erre nemcsak magunkat, hanem a lakásunkat is érdemes felkészítenünk. Utóbbit elsősorban arra, hogy a lehető legjobban kiszolgálja az igényeinket, és egyben a bezártság érzését is enyhítse. Összeszedtünk néhány olyan javaslatot, amire érdemes beruházni a tél kezdetén.

Fürdősó

Jóllehet nem lakberendezési tárgy, de nagyon sokat segíthet a hangulatunk javításában. Ha van otthon kád, időnként vegyünk benne forró fürdőt, és használjunk fürdősót. A legjobb talán a citrusos illatú, ez a leginkább energetizáló hatású mind közül. Természetesen nem kell minden egyes fürdésnél fürdősót használnunk, sőt, ha csak időnként próbáljuk ki, még inkább esemény-hangulata lehet a fürdőzésnek.

Fénydobozok

A fény hiánya az egyik legkomolyabb probléma a téli időszakban, ezért sokat javíthat a hangulatunkon, ha megpróbálunk több fényt varázsolni az életünkbe. Persze nem éles, teljes szobát bevilágító fényről beszélünk, inkább hangulatvilágításról. Erre kifejezetten jó megoldás a mostanra sok helyen olcsón megvásárolható fénydoboz, ami nem más, mint egy színes műanyag vagy szövetdobozban elhelyezett fényforrás.

A színek, a szagok és a depresszió hatással vannak egymásra! A szezonális depresszió jellemzően télen bukkan fel, amikor az időjárás miatt sokkal szívesebben választjuk az otthon melegét, ahelyett hogy kimozdulnánk szeretteinkkel, barátainkkal. Az alapból is érzékenyebb személyekre ilyenkor gyakrabban törhet rá depresszió vagy szorongás. Sok jele lehet annak, ha valaki ebben a betegségben szenved.

Növények

A kertészkedés sok tanulmány szerint már önmagában is csökkenti a stresszt. A téli hónapokban a szobanövényeinkről való gondoskodásnak is hasonlóan pozitív lelki hatása lehet. A növények eleve feldobják a lakás hangulatát, és számít a tudat is, hogy folyamatosan segítünk valami élőnek a megmaradásban. Ráadásul itt tényleg nincs szükség nagy energiabefektetésre, csak időnként meg kell locsolunk a kis növényeinket.

Meditációs és jógamatrac

A meditáció és a jóga pozitív hatásairól rengeteg tanulmány született már, ezeket mostanra senki nem vonja kétségbe, és immár szerves részeivé is lettek sokak életének. Így a téli bezártságban mindkettő kifejezetten hasznos lehet: a meditáció segít megnyugodni és koncentrálni, a jóga pedig emellett még a testünket is felkészíti a tél nehéz hónapjaira. Ehhez viszont szükségünk lesz egy jobb minőségű jógamatracra, hogy minél komfortosabb legyen a gyakorlás, illetve könnyebb az ellazulás.

Webkamera

Van olyan helyzet, amikor nehéz, vagy egyenesen megoldhatatlan a személyes találkozó a barátokkal, messzebb élő rokonokkal. Az idei, járvánnyal terhelt télen még inkább ki lehetünk téve a magánynak, hiszen a bezártság mellett sokszor a szabályok is kizárják, hogy másokkal találkozzhassunk. Ilyenkor is fontos azonban a baráti, családi kapcsolatok ápolása. A hanghívás persze nem nyújtja ugyanazt az élményt, mint a személyes találkozók, vagy akár egy videó, hiszen sokkal többet jelent, ha látjuk is azt, akivel beszélgetünk. Érdemes ezért legalább egy videócsetes találkozót tartanunk naponta, hogy megbeszélhessük valakivel, miképp alakult a napunk, milyen gondjaink vannak, de főleg azért, hogy megnyugodhassunk, nem vagyunk egyedül a problémáinkkal. A számítógép beépített webkamerája viszont nem minden esetben ad szép képet, ezért érdemes befektetnünk egy jó kamerába és egy kényelmes mikrofonos fejhallgatóba ahhoz, hogy a lehető legjobb minőségben beszélgethessünk a barátainkkal, rokonainkkal. És ha már vásárolunk, érdemes olyat vennünk, ami jól is mutat az asztalunkon.

Hirdetés Itt az ősz, rövidülnek a nappalok… Nyomasztja a szürkeség, a napfényhiány? Levertnek érzi magát, nincs kedve semmihez? Az enyhe depressziós tünetek kezelésére alkalmazható az orbáncfűkivonat-tartalmú Remotiv extra: javítja a hangulatot és segít visszanyerni a motivációt. Vény nélkül kapható orbáncfűkivonat-tartalmú gyógyszer

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Kiemelt kép: Getty Images