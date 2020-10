Így borítja fel étkezési szokásainkat az enyhe depresszió

Egy sor egyéb tünet mellett az evészavarok is utalhatnak rá, ha valaki enyhe depresszióban szenved. Ugyanakkor nem egyértelmű, hogy a depressziós emberek sokat vagy keveset esznek, így sokszor nem is tudjuk, hogy mire kellene felfigyelnünk.

Bár a koronavírus-járvány második hulláma sok szempontból keményebb, mint az első volt, az biztos, hogy a tavasszal kialakult teljesen új élethelyzetet a legtöbb ember sokkal nehezebben viselte. Nem utolsó sorban azért, mert sokan voltak kénytelenek a több hetes-hónapos karanténidőszakot egyedül, a szeretteiktől távol átvészelni, aminek következtében világszerte egyre több lett a depresszióban szenvedő ember. És bár az emberek látszólag már talán kevésbé félnek a vírustól, lassan beköszönt a tél, ami klasszikusan az az időszak, amikor sokakon úrrá lesz a depresszió.

A szezonálisan visszatérő depressziót többnyire az érintett személy is könnyen észleli, hiszen amellett, hogy állandósult rossz hangulatát ő maga is érzékeli, a betegséget jelző klasszikus tünetek ugyancsak megfigyelhetőek. Ezek közé tartozik, az álmatlanság, a fáradtság, az érdeklődés hiánya, valamint az étkezési szokások megváltozása. Utóbbi megítélése ugyanakkor nem teljesen egyértelmű.

Abban nagy az egyetértés, hogy az evészavarok a depresszió jellemző tünetei, a mérleg ugyanakkor bármelyik irányba elmozdulhat. Ha máshonnan nem is, a filmekből bizonyára mindenkinek ismerős, mikor a főszereplő bánatában és elkeseredettségében a tévé előtt ülve egy nagy bödön jégkrémet fal, vagy épp egy családi méretű pizzát rendel magának. Ugyanakkor abból is logikus depresszióra következtetni, ha valakit annyira elhagy az életkedve, hogy legszívesebben az ágyból sem kelne ki, így még arra sem képes rászánni magát, hogy magához vegyen egy pár falatot. Valójában egyaránt okot adhat a gyanakvásra, ha valakinél rövid idő alatt akár hirtelen súlyvesztés, akár váratlan súlygyarapodás áll be, miután az addig fennálló étkezési rendszere teljesen felborul. Amikor valaki délután kettőkor reggelizik, kávét ebédel, majd vacsorára rendel magának egy tonnányi gyorskaját, mindezekből messziről látszik, hogy ott valami nincs rendben.

Persze mindenkinek az életében lehetnek olyan időszakok, amikor pár napon keresztül össze-vissza étkezik, hosszú távon azonban ezzel rengeteg kárt okozunk a szervezetünknek, ezért amint lehet, változtatnunk kell. A depresszió hazánkban jobbára még ma is tabutémának számít, ezért sokan nem mernek szakembernek fordulni, holott a gyógyulás csak úgy kezdődhet el, ha változtatunk ezen a hozzáálláson. A változtatás szükségessége pedig az étkezésünkre ugyancsak érvényes, már csak azért is, mert a rendszertelen étkezés nagyban hozzájárul ahhoz, hogy valaki rosszul érezze magát a bőrében.

Ha viszont rendszert viszünk az étkezésbe, elkezdünk odafigyelni arra, hogy mit eszünk, nem utolsó sorban nem félünk segítséget kérni, ha úgy érezzük, bajban vagyunk, máris rengeteget tettünk azért, hogy jobban legyünk.

